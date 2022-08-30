多国籍ガールズグループのILY:1が27日、山野ホール（東京・代々木）で行われた「ILY:1 JAPAN SHOWCASE~Start ILY:1~」に登場。
第1部公演終了後の囲み取材で、イベント中にでた面白い日本語や愛を感じたエピソードを語った。
（オススメ動画）
🎬ILY:1、初の“日本ショーケース”で新曲「Que Sera Sera」日本で初披露！ 「ILY:1 JAPAN SHOWCASE~Start ILY:1~」
https://youtu.be/kUG40V7GKUk
🎬ILY:1、初の”日本ショーケース”で「もっともっと幸せを届けられるILY:1に」メンバーが日本で食べたいものも続々 「ILY:1 JAPAN SHOWCASE~Start ILY:1~」囲み取材
https://youtu.be/2smmpd08c3U
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