郷ひろみのレコードデビュー50周年記念式典が本日8月29日に東京・ソニーグループ本社ビルで行われた。

1972年8月1日に「男の子女の子」でデビューし、今年50周年を迎えた郷。ソニーミュージックの社名がCBS・ソニーレコードの時代から50年間にわたって同じレコード会社に所属してきた郷は、このたび抽選で選ばれた幸運なファン50人を招待し、午後5:50(17:50)に記念すべきイベントをスタートさせた。開演と同時に会場のスクリーンに郷が駆け抜けた50年を振り返るオープニングムービーが流れたあと、「Keep Singing」というメッセージが映し出される。その後、ソニー・ミュージックエンタテインメントの村松俊亮代表取締役社長が郷にメモリアルプレートを贈呈。「50年はとんでもない年月だと思います。しかもトップで走り続けて年々輝きが増していらっしゃる。僕自身、いろんなアーティストの浮き沈みを見てきましたので、いかに努力されてきたか、身にしみて感じます。今でもジムに週3回行って、厳しいボイストレーニングを欠かさないんですよね。なぜかというと2時間コンサートで激しい歌と踊りをして、MCで息を切らす姿を見せるわけにはいかないという思いからだそうで。まだまだソニーは55、60周年をご一緒したいと思っております」と郷のストイックぶりを明かしながら、祝福の言葉を送った。

郷は自身を見守ってくれたファンに向けて「今、頭の中には感謝っていう言葉しか浮かんでこないんですよね。どうもありがとう」とお礼を伝え、「何よりも僕の大切なファンの人に……50年間、支えていただいて本当にありがとう」とこみ上げる涙を必死に抑える。そして「これからも僕は皆さんのためだけに歌を歌っていこうと思います」と決意を口にした。また郷はデビュー当時に思いを馳せながら「デビュー作のA面かB面かは“モニター”に決めてもらったんですけど、当時流行っていた典型的な8ビートの候補曲「夢をおいかけて」の支持率が80%、「男の子女の子」が20%だったんです。ところがソニーのディレクターの方が『そんな万人受けする曲はやめましょう。だったら20%に懸けます』と言って、そのときソニーは独自性を大切にする素晴らしい体質なんだなと思ったんです」と明かし、ソニーへの感謝の思いも述べた。

郷は長いキャリアの中で印象的だった出来事を思い返しながら「自分が郷ひろみとしてオンステージしているときは楽しくてしょうがないと心から思っています。50年前と今は違うなと思うところがたくさんあるんですけど、あの頃はディレクターの人が考えられないくらい怖かったですね。でもその人たちには愛情があったんですよね。厳しく指導してもらって鍛えられたなという感覚があります。そういう意味で今は天国ですよ。怒る人がいないからね。自然と笑顔が出てきますよ」とにっこり笑った。今後やりたいことについて郷は「たくさんあるんですよ」と意欲を見せ、「新たなジャンルを攻めていきたいですね。僕はいろんな形で形容されるけど、ただ“郷ひろみ”を続けてるだけ。僕の中で“いい郷ひろみ”をイメージして、そこに向かって歩んでいきたいんです。50年はすごい数字ではあるんだけど、50年やってきたっていう実感がなくて。これからも前を見てやっていきたいと思います。そして自分が幕を閉じるときに初めて振り返ることができたらいいなと思います」とポジティブに語った。

パフォーマンスのパートに移ると郷は自身のバラード3部作の1つで、多くの人々に愛されてきた「言えないよ」をしっとりと歌唱。自らタイトルを決めたという通算108枚目のシングル曲「ジャンケンポンGO!!」、多くの世代から支持される大ヒットソング「2億4千万の瞳 -エキゾチック・ジャパン-」とアッパーチューンを畳みかけ、いつまでも大切にしていきたいというデビュー曲「男の子女の子」を弾ける笑顔でパフォーマンスした。

最後に郷は12月に50周年を記念した全国ツアー「Hiromi Go 50th Anniversary Tour "The Final Countdown" in 2022」の開催と、12月21日に50周年を記念したオールタイムベストアルバム(タイトル未定)をリリースすることを発表。「これからも皆さんのために歌を歌っていきたい。その思いは変わらないので、ぜひともこれまで同様に支えていただきたいと思います」と述べ、両手を大きく振りながらステージをあとにした。

Hiromi Go 50th Anniversary Tour "The Final Countdown" in 2022

2022年12月3日(土)千葉県 森のホール21 大ホール

2022年12月4日(日)宮城県 仙台サンプラザホール

2022年12月7日(水)香川県 レクザムホール(香川県県民ホール) 大ホール

2022年12月8日(木)広島県 広島文化学園HBGホール

2022年12月9日(金)福岡県 福岡サンパレス ホテル&ホール

2022年12月11日(日)新潟県 新潟県民会館 大ホール

2022年12月18日(日)静岡県 アクトシティ浜松 大ホール

2022年12月20日(火)愛知県 名古屋国際会議場 センチュリーホール

2022年12月21日(水)兵庫県 神戸国際会館 こくさいホール

2022年12月23日(金)大阪府 フェスティバルホール

2022年12月24日(土)大阪府 フェスティバルホール

Hiromi Go 50th Anniversary "Special Version" ~50 times 50~ in 2022

2022年12月26日(月)東京都 日本武道館