『ほぼ日手帳 2023』全ラインナップ公開！ディズニー・ワンピースも！

手帳探しの季節がやってきた! 大人気の『ほぼ日手帳』から、2023年版ラインナップが発表♪

『ほぼ日手帳 2023』が、2022年9月1日(木)午前11時より発売開始される。2023年版も、さまざまなブランドやアーティスト、作家とコラボレーションし、デザインも種類も豊富な100以上のアイテムがラインナップ!

『ほぼ日手帳』は、2023年版で22年目を迎えるロングセラー商品。持つ人が自分の生活やスタイルにあわせて、自由にのびのび使える『LIFEのBOOK』として、日本だけでなく世界でも愛されている。

この度発売される『ほぼ日手帳 2023』のテーマは「生まれる。」! そんな2023年版から、ぜひ注目してほしい手帳を紹介する。

>>>『ほぼ日手帳 2023』ラインナップを見る!(写真64点)

【『ONE PIECE magazine』との一大コラボレーション!】

ほぼ日史上初の手帳本体コラボとして、『ONE PIECE』の原作から抜き出した名ゼリフやイラストが入った特別版が誕生! ※こちらのコラボ商品は10月1日(土)に発売。

365日を『ONE PIECE』の言葉とともに過ごせる手帳となっており、読んで元気をもらったり、楽しい気分になれるのはもちろん、くじけそうなとき、つらいとき、何かに迷ったときにそっと背中を押し、進むべき道を示してくれるスペシャルなアイテムとなっている!

また、日常で使いたい『ONE PIECE』のセリフ集、『ONE PIECE』の世界での出来事をまとめた年表、顔や懸賞金などを自由に書き込める「手配書」のページなどなど、ファンにはたまらない豪華な ”おまけページ” は必見!

そのほか、手帳カバーや文具まで、『ONE PIECE』の世界とともに過ごせるたくさんのラインナップが用意されている。全部揃えたくなってしまう……!!

【ディズニーキャラクター『おしゃれキャット』『101匹わんちゃん』】

『ほぼ日手帳 2023』では、2つのディズニーキャラクターのデザインが登場!

1つ目は、1970年公開のディズニーアニメーション映画『おしゃれキャット』に登場する子ネコ、ディズニー・マリーの手帳カバー。水色と白のストライプ地に、マリーの顔と「Bonjour!」の文字がオシャレ!

カバー裏側のポケットには、「Trust me! A good day is about to begin!(私にまかせて! いい1日がはじまりそう!)」の文字が♪ ポケットの中を覗くと、マリーと兄のトゥールーズ、弟のベルリオーズが隠れているのも、嬉しいポイント!

2つ目は、1961年公開のディズニーアニメーション映画『101匹わんちゃん』に登場するダルメシアンの子犬たちの手帳カバー。デニム調の生地に、子犬の顔と「WOOF」の文字が刺繍されている。

カバー裏側のポケットには、「LOOK FOR THE GOOD SPOTS IN LIFE.(毎日の中のいいことを探そう)」の文字が♪ ポケットの中には、すやすやと眠る2匹の子犬が隠れていて可愛い!

それぞれ手帳カバーのほか、下敷きやクリアファイル、ポーチやペンケース、ほぼ日ペーパー(ズ)などもラインナップ。合わせて持つと統一感が出て、さらに可愛い!

そのほか、アーティストの作品をデザインした手帳カバーや、小さなカバンでお散歩に出かけるような使い勝手のよさが魅力のバッグ型の手帳カバーなど、2023年版も幅広いラインナップとなっている!

2023年も『ほぼ日手帳』で豊かな毎日を過ごそう♪