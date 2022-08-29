筋肉少女帯が結成40周年記念CD＋DVD発売、ナゴム時代の新録音カバーも

筋肉少女帯が、結成40周年記念CD＋DVD『いくぢなし (ナゴムver.サイズ)』を11月9日にリリースする。
1982年に結成、1984年にナゴムレコードよりインディーデビューした筋肉少女帯。新作のCDには、1988年のメジャーデビューまでのナゴムレコード時代の曲を新録音カバーした3曲が収録、そしてDVDには「祝! 筋少結成40周年記念ライブ」（2022年5月12日(木)開催・CLUB CITTA’公演）よりLIVE映像10曲の収録が予定されている。
新録音カバーとして収録される楽曲は、筋肉少女帯名義で発表された名曲「いくぢなし」、そしてナゴムレコード主宰のケラリーノ・サンドロヴィッチ、大槻ケンヂ、内田雄一郎3人によるユニット、空手バカボン名義で発表された「KEEP CHEEP TRICK」、「7年殺し」、いずれもメジャーデビュー前であるナゴム時代の楽曲3曲が、現・筋少メンバーにより新装リリースされる。
さらに、11月からはライブツアー「KEEP CHEEP TRICK TOUR」の開催も発表された。
■大槻ケンヂ コメント
結成40周年の記念作品を作ることになった時、若い表現者とコラボをしてみたいなと思ったんですが、じゃあ今一番気になる表現者の若者って誰だろう？と考えたところ、それは「若い頃の自分たちだ！」と思いつきました。あの頃何を考え何を作りどこへ向かおうとしていたのだろう？ 40年の時を超えたコラボは未来への発見と驚きに満ちていました。
＜リリース情報＞
筋肉少女帯
『いくぢなし (ナゴムver.サイズ)』
発売日：2022年11月9日（水）
形態：CD＋DVD
品番：TKCA-75110
価格：3500＋税
=収録内容=
CD
1. いくぢなし (ナゴムver.サイズ)
2. KEEP CHEEP TRICK
3. ７年殺し
4. いくぢなし (ナゴムver.サイズ) [Instrumental]
5. KEEP CHEEP TRICK [Instrumental]
6. ７年殺し [Instrumental]
DVD
筋肉少女帯 Debut35th カウントダウンシリーズ「祝!筋少結成40周年記念ライブ」2022年5月12日(木)開催 CLUB CITTA’公演よりライブ映像10曲収録予定
＜ライブ情報＞
【筋肉少女帯 Debut35th カウントダウン シリーズ】「KEEP CHEEP TRICK TOUR」
2022年11月8日（火）川崎 CLUB CITTA’ OPEN18:15 / START19:00（全席指定）
2022年11月12日（土）名古屋 CLUB QUATTRO OPEN17:15 / START18:00（All Standing）
2022年11月16日（水）なんば Hatch OPEN18:00 / START19:00（全席指定）
2022年11月26日（土）江戸川区総合文化センター OPEN16:45 / START17:30（全席指定）
Support member：Pf.三柴理 / Dr.長谷川浩二
チケット一般発売日：9月18日
筋肉少女帯大情報局：http://king-show.net/