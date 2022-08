【USJ】呪術廻戦の世界へ！レストラン『都立呪術高専食堂』登場！

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに、『呪術廻戦』の世界に没入できるテーマ・レストラン『都立呪術高専食堂』が、2022年9月15日(木)より登場! 超リアルな五条悟のクロノイドも!

『呪術廻戦』は『週刊少年ジャンプ』(集英社刊)にて連載中の芥見下々による漫画で、呪いを祓う才能の持ち主が集められた「東京都立呪術高等専門学校」を中心に、人間と呪い、そして呪術師の陰謀が渦巻く独特の世界観で描かれる作品。

それを原作としたTVアニメシリーズが2020年10月より放送、2021年には初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』が公開。また、待望のTVアニメ第2期が2023年に放送決定しており、大きな注目を集めている。

そんな『呪術廻戦』の世界の一員になれるテーマ・レストラン『都立呪術高専食堂』が、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンに期間限定で登場!

『都立呪術高専食堂』は、ゲストが ”都立呪術高専の出身者” として食堂で開かれる親睦会に参加、という設定で、五条の指示で虎杖や釘崎ら生徒が ”出身者” のために想いを込めて考案した、特別で豪華なメニュー&ドリンクを味わうことができる。虎杖、伏黒、釘崎のにぎやかなやりとりを耳で楽しみながら、生徒考案の絶品料理を楽しめるなんて嬉しすぎる!

また、『都立呪術高専食堂』には、人類再生技術で生み出され、まるで生きているかのように超リアルに再現された ”五条悟” のクロノイドが登場!

最強の呪術師 ”五条悟” の隣で、肌や息遣いをリアルに感じながら、一緒に撮影ができるメニューもあるそうなので、要チェックだ!

そのほかにも、パークだけのオリジナルフード&グッズが、2022年9月15日(木)より多彩なラインナップで登場!

呪術師になる覚悟を決めた ”虎杖悠仁” を再現したドリンクボトルや、「無下限呪術」を発動した ”五条悟” のポップコーンバケツ、憧れの呪術師になりきれるアイテムなど、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでしか手に入らないグッズはファン必見!

シアター・ショー・アトラクション『呪術廻戦・ザ・リアル・4‐D』や『呪霊討伐任務ラリー』の実施も予定されているユニバーサル・スタジオ・ジャパン。ますます目が離せない!

