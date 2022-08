東京・六本木ヒルズで10月21日~23日の3日間開催されるデジタルクリエイティブフェス「J-WAVE INNOVATION WORLD FESTA 2022」出演アーティスト第2弾としてAile The Shota、OCTPATHが追加された。

「イノフェス」は「テクノロジーと音楽で日本をイノベーション!」をテーマにJ-WAVEが推進している大型フェスティバル。7回目の開催となる今回は「The beginning of a new world」をテーマに、有観客とオンライン配信のハイブリッドで行われる。ライブステージではアーティストが最新テクノロジーを駆使したパフォーマンスを披露。出演アーティスト第1弾にはMASADO and MIWASCO(Virtual DREAMS COME TRUE)、宮本笑里、クラムボン、小室哲哉、Michael Kaneko、yamaらがラインナップされていた。

Aile The ShotaとOCTPATHは22日のステージに登場。Aile The Shotaは筑波大学のクリエイティブチーム・Nu ink.とのコラボレーションを繰り広げる。

Aile The Shota コメント

INNOVATION WORLD FESTAという素敵な空間で歌える幸せを噛み締めて、Aile The Shotaの音楽をテクノロジーに溶かします。ここにしかない特別な空間を最大限に感じて、味わってください。全身全霊、遊びます。

OCTPATH コメント

皆さん初めまして、8人組ボーイズグループの「OCTPATH」です!

今回で7回目の開催となるINNOFESに出演させて貰える事がとても光栄です。

今のコロナ禍であるからこそのテクノロジー、表現やカルチャーを僕達8人も見つけていきたいです。

様々な視点から刺激を貰えるフェスになると思うので皆さん是非楽しみにしていて下さい。

僕達も自分達の色、そして様々な新しい一面を皆さんにお届け出来るように頑張ります!

J-WAVE INNOVATION WORLD FESTA 2022

2022年10月21日(金)~23日(日)東京都 六本木ヒルズ