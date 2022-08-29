BE:FIRST、待望の1stアルバム『BE:1』全曲配信スタート

8月31日（水）にリリースされるBE:FIRST待望の1stアルバム『BE:1』が、本日8月29日（月）に各音楽配信サービスにて一足早く全曲の配信が開始された。

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1stアルバム『BE:1』には、『Billboard JAPAN 総合ソング・チャートJAPAN HOT 100』で1位を獲得したデビュー曲「Gifted.」やストリーミング全世界累計再生回数1億回を突破した大ヒット曲「Bye-Good-Bye」、新たにボーカルをレコーディングし直した「Shining One (Re-recorded)」といった既存曲7曲に加え、同じく『Billboard JAPAN 総合ソング・チャートJAPAN HOT 100』で1位を獲得し、MV再生回数が1000万回目前のリード曲「Scream」、フェスに向けて制作された「BF is...」、一足先にBE:FIRST初の冠番組「BE:FIRST TV」にて披露されたバラード「Grateful Pain」、BE:FIRST初のラブソング「Message」などの新曲8曲を加えた、全15曲を収録。

また、『BE:1』は配信開始から早くも 「iTunes 総合 アルバム ランキング」「LINE MUSIC リアルタイム アルバム Top 100」において1位を獲得。リリース当日の8月31日19:00から、リリース記念のYouTube生配信も決定している。

BE:FIRSTはSKY-HIとともに、9月4日（日）にさいたまスーパーアリーナにて開催される『Rolling Stone Japan LIVE 5th Anniversary Special supported by Tポイント』へ出演予定。9月24日発売の「Rolling Stone Japan vol.20」で表紙を飾る。

BE:FIRST

『BE:1』

配信リンク：https://BEFIRST.lnk.to/BE1

BE:FIRST 1st AL『BE:1』リリース記念 YouTube Live

https://youtu.be/2PuslheddBo

Rolling Stone Japan LIVE 5th ANNIVERSARY SPECIAL Supported by Tポイント

2022年9月4日（日）さいたまスーパーアリーナ

公式HP：https://rollingstonejapan.com/LIVE/2022