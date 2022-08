村上春樹「ため息をつくなり、失笑するなりしながら聴いてください」自身のラジオ番組「村上RADIO」でカバー特集

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMの音楽番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。8月28日(日)の放送は「村上RADIO~いかがなものか、カバー~」と題して“カバー曲”特集をお届けしました。大の“カバー”フリークの村上DJが、素敵なカバーから「うーん、これはどうかなあ?」と首をひねってしまうようなカバーまで、興味深いカバーを村上さんがご自身のレコード棚から厳選して紹介。この記事では中盤4曲について話した概要を紹介します。トニー・ベネットが歌って大ヒットした「想い出のサンフランシスコ(I Left My Heart in San Francisco)」を、サーフィン・ミュージックの雄、Jan&Dean(ジャン&ディーン)がアップテンポで歌います。これだけでもかなりのミスマッチ感が漂っていますけど、イントロがなんとボビー・ベアの「デトロイト・シティー」からの流用という、なにしろ掟破りの凝りようです。でもこの無茶ぶり、なかなか悪くないと僕は思います。個人的にはけっこう好きかもしれない。オリジナル・モノラルLPでかけます。次は、これもかなりへんてこな趣向のカバーです。ブルース・スプリングスティーンの「Dancing In The Dark」を、もしパット・ブーンが歌ったらどんな風になるか、という普通ではちょっと考えられないコンセプトのもとにつくられたカバーです。オールディーズ・ファンにはおなじみのパット・ブーンのヒット曲「涙のムーディー・リバー」がイントロに使われていて、不思議な郷愁を誘います。そしてもう1曲、今度はパット・ブーンが、リトル・リチャードのクラシック「ロング・トール・サリー」を歌います。実際にかなりのミスマッチです。でもけっこう、これがヒットしたんです。全米ヒット・チャートの8位まで上がりました。なぜかというと、1950年代のアメリカの主要ラジオ局は、黒人向けのステーションを別にして、黒人の音楽をまず流さなかったんです。だからリトル・リチャードのオリジナルは多くの人の耳に届かなかった。ナッシュヴィルにあった「ドット」という小さなレコード会社がそこに目をつけて、金髪でブルーアイの地元の好青年パット・ブーンに、黒人歌手のヒットソングを次々に歌わせて、レコードを売りまくりました。当然、黒人歌手は頭にきますよね。自分たちのオリジナルのレコードがそれほど売れずに、その成果を白人歌手がパクって、いいとこ取りをしていくんだからね。そういう意味では「ちょっと困ったカバー」と言っていいかもしれません。続けて聴いてください。Big Daddyがパット・ブーン風に歌う“Dancing in the Dark”、そしてPat Boone自身が歌う“Long Tall Sally”。これは今日おかけする中でもいちばん珍品と言っていいかもしれません。さきほどの「ドット・レコード」と同じ、やはりナッシュヴィルに「SPAR」という1961年にできた小さなレコード会社がありまして、いくつか子会社を持っているんですけど、ここは完コピ、そっくりそのままのカバー・レコードを出すことを、ほぼ専門としていました。オリジナルそっくりに作って、それを本物よりずっと安い値段で売り出すんです。主にお金のない若者たちがそれを買います。ナッシュヴィルは音楽の街ですから、歌手もミュージシャンもごろごろしていますし、声をかければすぐに面子(メンツ)が集まって、低予算でレコーディングができてしまうし、そのクオリティーも高いです。うまくいけば、オリジナルのレコーディングとまったく同じバック・ミュージシャンを集めることができます。彼らは1963年に大ヒットした坂本九の「SUKIYAK」、つまり「上を向いて歩こう」を完コピしようとするわけですが、何しろ日本語でコピーしなくちゃならない。しかし、いくらナッシュヴィルでも、日本語で歌える歌手は簡単には見つかりません。しょうがなくて、アメリカ人の歌手にサダスチアキというわけのわからない名前を名乗らせ、日本語をそっくり真似して歌わせます。これ、なかなか上手に口真似をしているんですけど、日本人が聴くと「これはやはり変だ」とわかります。口笛もオリジナルの方がうまいです。まあ、とにかく変なカバーなので、首をかしげるなり、ため息をつくなり、失笑するなりしながら聴いてください。The Music City Orchestra featuring Sadsaciaki「Sukiyaki」。<番組概要>番組名:村上RADIO ~いかがなものか、カバー~放送日時:8月28日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/