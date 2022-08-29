浦井健治、伊礼彼方、加藤和樹、太田基裕、平間壮一、小南満佑子、宮澤佐江、
小林亮太、東山光明、石川禅、安蘭けい が、25日、都内で、ミュージカル『キングアーサー』（2023年1月12日～2月5日、東京・新国立劇場中劇場ほか）の制作発表会に出席した。
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