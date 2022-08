明治安田生命J2リーグ第33節の9試合が27日と28日に行われた。

首位の横浜FCは5位のFC町田ゼルビアと敵地で対戦。86分に山下諒也が町田のゴールをこじ開け、1-0で勝利した。

勝ち点差「1」で横浜FCを追いかける2位アルビレックス新潟は、敵地でいわてグルージャ盛岡と対戦。後半開始早々にPKを与えたものの、GK小島亨介がこれをストップ。50分に伊藤涼太郎が試合の均衡を破ると、61分に高木善朗がリードを広げ、新潟は2-0で勝利した。

3位ベガルタ仙台はホームでジェフユナイテッド千葉と対戦。55分にセットプレーの流れで先制されると、74分に点差を広げられ、0-2で敗戦。3連敗となった仙台は、自動昇格圏との勝ち点差を「10」に広げられた。

徳島ヴォルティスはレノファ山口FCを2-1で下し、7試合連続ドローに終止符。大分トリニータ、ロアッソ熊本、ファジアーノ岡山も今節勝利を収めた。

今節の試合結果と順位表、今後の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼8月27日(土)

いわてグルージャ盛岡 0-2 アルビレックス新潟

水戸ホーリーホック 0-0 FC琉球

ヴァンフォーレ甲府 2-2 ツエーゲン金沢

ベガルタ仙台 0-2 ジェフユナイテッド千葉

大宮アルディージャ (試合中止) モンテディオ山形

FC町田ゼルビア 0-1 横浜FC

徳島ヴォルティス 2-1 レノファ山口FC

V・ファーレン長崎 (試合中止) 栃木SC

▼8月28日(日)

ブラウブリッツ秋田 0-1 大分トリニータ

ロアッソ熊本 1-0 東京ヴェルディ

ザスパクサツ群馬 0-1 ファジアーノ岡山

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 横浜FC(66/+16)

2位 新潟(65/+29)

3位 仙台(55/+16)

4位 岡山(54/+13)※1試合未消化

5位 熊本(51/+4)

6位 町田(49/+9)

7位 大分(49/+8)

8位 長崎(47/+5)※2試合未消化

9位 山形(46/+13)※2試合未消化

10位 千葉(46/+3)

11位 徳島(44/+9)

12位 水戸(43/+4)※1試合未消化

13位 甲府(42/0)

14位 東京V(41/+1)※1試合未消化

15位 栃木(38/-6)※1試合未消化

16位 秋田(36/-15)

17位 金沢(36/-17)※1試合未消化

18位 山口(35/-8)

19位 大宮(31/-17)※1試合未消化

20位 群馬(30/-17)

21位 岩手(30/-31)

22位 琉球(29/-19)

◆■今後の対戦カード

【第8節】

▼8月31日(水)

19:00 山形 vs 岡山(※前半11分、岡山の間接フリーキックからの再開試合)

【第34節】

▼9月3日(土)

18:00 千葉 vs 長崎

18:00 新潟 vs 大分

18:30 琉球 vs 秋田

19:00 仙台 vs 水戸

19:00 山形 vs 岩手

19:00 金沢 vs 東京V

19:00 山口 vs 横浜FC

19:00 徳島 vs 甲府

▼9月4日(日)

18:00 栃木 vs 群馬

19:00 岡山 vs 町田

19:00 熊本 vs 大宮