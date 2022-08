明治安田生命J3リーグ第23節が27日と28日に行われた。

6連勝中の藤枝MYFCと敵地で対戦した首位いわきFCは、4分に右コーナーキックから日高大が先制点をマーク。20分には鈴木翔大が角度のないところからドライブシュートを突き刺してリードを広げる。78分には遠藤凌が藤枝を突き放す3点目を奪い、シュート数1対19で圧倒したいわきが3-0で勝利した。

鹿児島ユナイテッドFC対FC今治は、今治のインディオがハットトリックを達成するなど、前半だけで5点が生まれる打ち合いとなる。後半はお互いに1点ずつを挙げると、アディショナルタイムには両チームから退場者。今治が激闘を制して4-3で勝利し、鹿児島といわきの勝ち点差は「4」に広がった。

松本山雅FCは35分に横山歩夢が挙げた1点を守り抜き、ホームでカマタマーレ讃岐を撃破。鹿児島と勝ち点「44」で並んだ。

テゲバジャーロ宮崎はY.S.C.C.横浜を1-0で下して11試合ぶりの白星。ガイナーレ鳥取はカターレ富山に3-0の快勝で今季2度目の連勝となった。

今節の試合結果と順位表、今後の対戦カードは以下の通り。

◆■試合結果

▼8月27日(土)

アスルクラロ沼津 1-1 SC相模原

福島ユナイテッドFC 1-0 ヴァンラーレ八戸

藤枝MYFC 0-3 いわきFC

松本山雅FC 1-0 カマタマーレ讃岐

愛媛FC 1-1 FC岐阜

ガイナーレ鳥取 3-0 カターレ富山

▼8月28日(日)

テゲバジャーロ宮崎 1-0 Y.S.C.C.横浜

AC長野パルセイロ 1-0 ギラヴァンツ北九州

鹿児島ユナイテッドFC 3-4 FC今治

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 いわき(48/+34)

2位 鹿児島(44/+17)

3位 松本(44/+12)

4位 今治(41/+11)

5位 富山(39/+4)

6位 長野(39/+4)

7位 藤枝(38/+14)※2試合未消化

8位 愛媛(38/+9)

9位 福島(28/0)※1試合未消化

10位 岐阜(28/-2)※1試合未消化

11位 沼津(24/-6)※1試合未消化

12位 宮崎(23/-7)

13位 北九州(23/-8)

14位 鳥取(21/-12)

15位 相模原(19/-9)※1試合未消化

16位 八戸(19/-19)

17位 讃岐(18/-12)

18位 YS横浜(14/-30)

◆■今後の対戦カード

【第20節延期分】

▼8月30日(火)

19:00 相模原 vs 福島

▼9月3日(土)

16:00 沼津 vs 鹿児島

16:30 いわき vs 長野

18:00 相模原 vs 鳥取

18:00 松本 vs 愛媛

18:00 富山 vs 福島

19:00 八戸 vs 宮崎

19:00 岐阜 vs YS横浜

▼9月4日(日)

16:00 今治 vs 北九州

18:00 讃岐 vs 藤枝