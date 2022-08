村上春樹「『うーん、これはどうかなあ？』と首をかしげてしまうものも…」自身のラジオ番組「村上RADIO」で「いかがなものか、カバー」特集

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMの音楽番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。8月28日(日)の放送は「村上RADIO~いかがなものか、カバー~」と題して“カバー曲”特集をお届けしました。大の“カバー”フリークの村上DJが、素敵なカバーから「うーん、これはどうかなあ?」と首をひねってしまうようなカバーまで、興味深いカバーを村上さんがご自身のレコード棚から厳選して紹介。この記事では前半3曲について話した概要を紹介します。こんばんは、村上春樹です。村上RADIO、今日は「いかがなものか、カバー」という特集をします。いろんな歌手が、いろんな曲のカバーをやっています。素敵なカバーもたくさんありますが、中には「うーん、これはどうかなあ?」と首をひねってしまうものもあります。今日は、そういう首の運動をさせてくれる興味深いカバーものを、うちのレコード棚から集めてみました。さあ、どんなものがかかるでしょうね。お楽しみに。僕はドーナッツが好きなんですが、あれこれいろんなものがくっついたややこしいドーナッツよりは、ごく普通の、飾りのついていないプレーンなものが好みです。でも最近のドーナッツショップって、そういうシンプルなものをほとんど売ってないんですね。残念です。怒りさえ覚えてしまいます。まあ、ドーナッツごときでいちいち怒ってちゃしょうがないんですけどね。最初は、クリームが1967年にヒットさせたあまりにも有名な「サンシャイン・オブ・ユア・ラブ」。これは、実にいろんな人がカバーしていますが、今日はちょっと首をかしげちゃうものを2曲聴いてください。まずは陽気なラテン・ロックで一世を風靡したトリニ・ロペス。あのトリニ・ロペスがクリームをカバーするかっていう驚きがあるんですが、その上にこのアルバムのプロデュースを「ボイス&ハート」が担当しているんですね。トミー・ボイスとボビー・ハートのチームです。さて、この意外な取り合わせがどんな「サンシャイン・オブ・ユア・ラブ」を作り出したか? LPで聴いてください。これ、かなり違和感ありますよね。陽気なかけ声も、なんかうら寂しい。どこかで思い違いがあったとしか、僕には思えないんですけど。次は、同じ「サンシャイン・オブ・ユア・ラブ」をジャズ歌手のエラ・フィッツジェラルドが歌います。これもアナログLPで聴いてみてください。エラはもちろんベテランの大歌手ですから、どんな曲でもとてもうまく、ソウルフルに歌うことができます。でもね、この 「サンシャイン・オブ・ユア・ラブ」に関しては、選曲をちょっと間違えたかなあという感を拭い去ることができません。悪くはないんです。それなりにまとまってはいるんだけど、今ひとつピンとこないですよね。こうしてみると、「サンシャイン・オブ・ユア・ラブ」って意外にカバーがむずかしい曲なのかもしれません。次は、ボブ・ディランの初期の名曲「Don't Think Twice(It's All Right)」を、なんとフォー・シーズンズが歌います。この時期、ボブ・ディランは売り出し中の若手フォークシンガーでして、注目はされていたけど、まだ神格化されるところまではいっていなかったんです。で、おそらくは「フォークロックとかって、今、流行りみたいだから」ということで、フォー・シーズンズが彼の曲を何曲か取り上げて歌っています。でも、これがみんな見事に「いかがなものか」っぽく仕上がっています。聴いてみてください。「Don't Think Twice(It's All Right)」。これを聴いてディランさんはどう思ったんでしょうね。ちょっと感想を聞いてみたいような気もしますけど。<番組概要>番組名:村上RADIO ~いかがなものか、カバー~放送日時:8月28日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/