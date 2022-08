明治安田生命J1リーグ第27節の5試合が27日に行われた。

3試合未消化ながら4位につける川崎フロンターレが、勝ち点差「1」の3位鹿島アントラーズをホームに迎えての上位対決。川崎Fは8分、家長昭博が自ら獲得したPKを成功させて先制すると、14分に脇坂泰斗が直接フリーキックを沈めてリードを広げる。2点ビハインドで折り返した鹿島は51分、左からのクロスに仲間隼斗が頭で合わせて1点を返す。それでも、川崎Fが逃げ切りに成功して2-1で勝利し、鹿島をかわして3位に浮上した。

6位セレッソ大阪と2位サンフレッチェ広島の直接対決は、25分にアウェイチームが先制。左サイドから柏好文が送ったクロスにファーから飛び込んだ茶島雄介が頭で合わせて押し込んだ。広島は81分、古巣対決の松本泰志がリーグ戦3試合連続ゴールを挙げてリードを広げる。試合終了間際にはピエロス・ソティリウの移籍後初ゴールで広島がC大阪を突き放す。3-0で上位対決を制した広島は4連勝で2位をキープした。

5位柏レイソルは、ホームでFC東京と対戦。40分に松木玖生の先制点を許して追いかける展開になると、45分にバングーナガンデ佳史扶のプロ初ゴールでリードを広げられる。柏は54分にドッジが1点を返したものの、その3分後、安部柊斗に再び2点差とされてしまう。柏は62分、左からのクロスにドウグラスがダイビングヘッドで合わせて再び1点差に詰め寄るが、その5分後にカウンターからアダイウトンの追加点を浴びる。75分には大南拓磨のボレーシュートでまたしても柏が1点を返したものの、81分に上島拓巳が2枚目のイエローカードで退場。84分にルイス・フェリッピの移籍後初ゴールでFC東京に突き放され、89分にアダイウトンにダメ押しの6点目を奪われた。3-6で敗れた柏は3戦未勝利となり、FC東京は2試合ぶりの白星となった。

好調の清水エスパルスは、残留争いのライバルである京都サンガF.C.と対戦。66分に乾貴士の加入後初ゴールで先制する。この1点が決勝点となり、清水は5戦無敗となった。一方、京都は2連敗で6戦未勝利。

7戦未勝利で降格圏に沈むガンバ大阪は、敵地で名古屋グランパスと対戦。3分にパトリックが先制点を挙げると、87分に鈴木武蔵が強烈なミドルシュートを突き刺して加入後初ゴールを記録。2-0で勝利したG大阪は8試合ぶりの白星を収めた。

今節の試合結果と順位表、今後の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第27節

▼8月26日(金)

サガン鳥栖 1-1 アビスパ福岡

▼8月27日(土)

清水エスパルス 1-0 京都サンガF.C.

名古屋グランパス 0-2 ガンバ大阪

柏レイソル 3-6 FC東京

セレッソ大阪 0-3 サンフレッチェ広島

川崎フロンターレ 2-1 鹿島アントラーズ

▼10月12日(日)

19:00 横浜F・マリノス vs ジュビロ磐田

19:00 ヴィッセル神戸 vs 湘南ベルマーレ

19:30 浦和レッズ vs 北海道コンサドーレ札幌

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 横浜FM(48/+24)※3試合未消化

2位 広島(47/+15)

3位 川崎F(46/+12)※3試合未消化

4位 鹿島(44/+5)

5位 柏(43/+4)

6位 C大阪(41/+10)※2試合未消化

7位 FC東京(38/+1)※2試合未消化

8位 鳥栖(37/+8)※1試合未消化

9位 浦和(35/+12)※2試合未消化

10位 名古屋(33/-4)※1試合未消化

11位 清水(31/-4)

12位 福岡(28/-8)※1試合未消化

13位 札幌(28/-17)※1試合未消化

14位 京都(26/-6)※2試合未消化

15位 湘南(26/-11)※2試合未消化

16位 G大阪(25/-12)※1試合未消化

17位 神戸(24/-9)※2試合未消化

18位 磐田(22/-20)※1試合未消化

◆■今後の対戦カード

▼8月31日(水)

19:00 川崎F vs 鳥栖(第20節延期分)

19:00 福岡 vs G大阪(第24節延期分)

【第28節】

▼9月2日(金)

19:30 札幌 vs C大阪

▼9月3日(土)

18:00 鹿島 vs 浦和

18:30 磐田 vs 柏

18:30 広島 vs 清水

19:00 FC東京 vs 横浜FM

19:00 湘南 vs 川崎F

19:00 京都 vs 神戸

19:00 G大阪 vs 鳥栖

19:00 福岡 vs 名古屋

【ゴール動画】乾貴士と鈴木武蔵がチームを勝利に導くゴラッソ!