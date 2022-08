山手線各駅にアイドルが！「STATION IDOL LATCH！」進行中！！

東京23区内を走行するJR山手線・全30駅の駅員が、業務時間を終えると、改札外アイドル・通称「LATCH!」として、それぞれの駅や街を盛り上げるべく活動する、「アイドル×駅員」というまったく新しいアイドルプロジェクトが、2021年よりスタートした「STATION IDOL LATCH!」。

駅や街の特徴をエッセンスとして取り込んだ、個性豊かな30人のアイドルたちが、アイドル活動を中心に、駅員として働く様子なども織り交ぜながらのストーリーが描かれるボイスドラマを軸に、音楽、ライブなど様々な企画を展開している。

2022年3月には、ファーストライブ「STATION IDOL LATCH! 1st LIVE ”All aboard!!” 」を東京都のグランドプリンスホテル新高輪の飛天にて開催。「出発進行!!」「お乗り遅れのなきよう!!」という意味が込められた ”All aboard!!” というライブのタイトル通り、会場に集った「パッセンジャー」と呼ばれるファンたちとともに、順調なスタートを切った。

6月には、新たな展開を迎える第2期のスタートとして、トークプログラムとボイスドラマを交互に配信する番組『STATION IDOL LATCH! 駅前広場 −radio

& drama−』を文化放送「PodcastQR」で配信開始。

また、少女漫画誌『ベツコミ』(小学館)では、このプロジェクトのコミカライズ『STATION IDOL LATCH!〜未来へ向かって出発進行!〜』(まんが:宮瀬まり/構成:パッセンジャーm98)の連載も開始された。

さらにさらに、LATCH!たちがユニットの枠を超えて、グッと近づける交流イベント第2弾、『STATION IDOL LATCH! 〜LATCH!のWA!!〜 vol.2』の開催も決定! パッセンジャーたちよ、2022年10月15日(土)、東京新宿・LUMINE 0に集結だ!

2022年後半、攻めに攻めている『STATION IDOL LATCH!』だが、上記の『STATION IDOL LATCH! 駅前広場 −radio & drama−』のボイスドラマでは、全12ユニットが「新曲のテーマ」を決めるためそれぞれの課題に向き合っていくストーリーが展開されており、ストーリーの展開に合わせ、新曲が順次配信リリースされる。

そして8月24日には、第4弾として、唯一のソロとなるeS(エス)/百瀬志生の新曲『AllDay AllNight』が配信開始された!

公式サイトでは、eSの新規イラストが公開されているほか、”eS『AllDay AllNight』限定スマートフォン壁紙” がもらえるPre-add・Pre-saveキャンペーンもスタート。

ソロリリースされるeS(エス)/百瀬志生のボイスキャストを務めるTAKUYAのインタビューコメントも到着しているので、紹介しよう!

ーー楽曲を受け取ったときの印象を教えてください。

TAKUYA 前回歌わせてもらった曲とは全然ちがう雰囲気の曲で少しびっくりしました。志生くんの気持ちの変化が曲でも表現されていて、面白いなと思いました。自分好みの曲でもあったのでレコーディングも楽しくやらせていただきました」

ーー実際にレコーディングしてみての感想やエピソードを教えてください。

TAKUYA 毎度のことなんですが、僕は韓国に住んでいるのでレコーディングの進行方法も遠隔で行うんですが、いつも不思議だな~と思いながら録っています(笑)。今回は明るい曲ということもあり、自然に笑顔になったというか気持ち良く歌わせていただきました。すごくスムーズにレコーディングが進み、えっ、もう終わり? と感じるくらいすんなり録り終わってしまい、最後には僕からお願いして何本か追加で歌わせていただきました。そのくらい歌っていて楽しかったです」

ーー「ここを聴いてほしい!」など、パッセンジャーへメッセージをお願いします。

TAKUYA 前回の『Salt & Sugar』は孤独だったり、ソロとしてのアーティスト感を歌いましたが、今回の『AllDay AllNight』は仲間を思い浮かばせる曲。そんな志生くんの気持ちの変化が歌詞に表現されているので、注目していただきたいです。一緒に歌えるようなキャッチ-な曲になっているのでぜひたくさん聞いてください!!

TAKUYAプロフィール

2008年、「第21回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」審査員特別賞受賞。2012年、アジアグローバルユニット「CROSS GENE」として韓国でデビュー。2017年、「平昌オリンピック」聖火ランナー57番走者。「The 100 Most Handsome Faces of 2017」(世界で最もハンサムな顔2017)では、全世界42位のハンサムとして選ばれる(日本人最高位)。2018年、「CROSS GENE」を卒業。「The 100 Most Handsome Faces of 2018」で再び世界52位に(日本人唯一)。現在韓国ではバラエティを中心に活動中。

