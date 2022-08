LiSA 夏休みの宿題は…早めにやる派？最後まで残す派？やらない派？

LiSAがTOKYO FMのレギュラー番組に出演。以前からリスナーに募集していた『この夏、やり残したことを教えて!』について、届いたメッセージを紹介。感想を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」8月24日(水)放送分)LiSA:まだまだ暑いですが、今年の夏も終わりが近づいてきています。ということで、生徒(リスナー)のみんなにこの夏やり残したことを教えてもらいます! LiSA先生がこの夏やり残したことは……やり残したことまみれですね。やっぱり、浴衣着て花火見たかったなぁ。でもまだ(チャンスが)あるかもしれないからな、頑張ろうかな?【私がこの夏やり残したことは、友達とプールに行くことです! 友達とこの夏の間に行く予定は立てていたのですが、クラブとか他の予定があって、行ける日がありませんでした……。でもせっかく水着も買ったので、2学期のクラブがない日曜日とかに行きたいな〜と思ってます!】LiSA:プールいいですよね! LiSA先生は、久しぶりにこの夏プールに行きました! でも遊ぶほうのプールじゃなくて、市民プールみたいな結構ガチなやつ(笑)。妹と行ったんですけど、無言でひたすらに泳ぐっていう(笑)。結構ストイックなことをしましたが、多分(このリスナーが)したいのはそれじゃないと思う(笑)。ぜひ、日曜日に行ってほしいなと思います。せっかく買った水着、今年着たいよね。【私がこの夏やり残したことは「宿題」です。もうすぐ夏休みが終わってしまうのに、ほとんど手をつけてません。一番大変なのは読書感想文で、まだ本を読み始めていません。かなりヤバいです……。そこでLiSA先生に質問です。夏休みの宿題は……「始めに終わらせる」「計画的にやる」「最後に残ってしまう」「やらない」のどれでしたか?】LiSA:「やらない!」と言いたいけど、LiSA先生は、何かが残っていると思い切り遊べない性格なので、「早めに終わらせる」! 終わらせてから気のゆくままに遊ぶ、ということをしてましたよ!読書感想文は最後残るよねー! 本読むの大変だもんねー! でもLiSA先生は、読書感想文まあまあ得意だったんだよな(笑)。きっと、本を読むってことを楽しくやれたら、きっと楽しい本を読んだら、読書感想文を書くのも楽しいから。ぜひ急いで頑張ってください!みんな! 夏もうちょっとあるから! 回収しに行こう(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★8/29(mon) – 9/2(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★