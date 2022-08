Mrs. GREEN APPLE大森元貴『ONE PIECE』原画を見て「思考がストップ」

Mrs. GREEN APPLEの大森元貴 (Vo/Gt)と藤澤涼架 (Key)が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。リスナーから届いた映画『ONE PIECE FILM RED』の感想を紹介し、映画にまつわるエピソードを伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」8月22日(月)放送分)【映画『ONE PIECE FILM RED』観に行きました! ウタちゃんの「私は最強」が流れて泣き、物語で泣き、エンドロールでMrs.GREEN APPLEが出てきて泣き、終わったころには目が腫れまくってしまいました……! 尾田栄一郎先生も『ONE PIECE』単行本の最新刊でコメントされていて、『ONE PIECE』ファンとしても、ミセスファンとしても最高の映画でした! 本当にありがとうございました! これからも応援し続けます!】大森:いや~嬉しい! 我々、試写を観たじゃないですか。藤澤:観に行ったね。まず「私は最強」で泣いちゃうよね!大森:泣いちゃうよね! 去年の夏から準備をしていったじゃないですか。現場復帰と言っていいのかわからないけど、僕らとしては(休止明け)1本目のお仕事でしたね、実は。藤澤:レコーディングがね。大森:(ミセスの楽曲では)「ニュー・マイ・ノーマル」で復帰してるんですけども、お仕事としては、この「私は最強」が僕らとして久々にスタジオ入りしたので、すごい思い入れもあるし……尾田先生が、最新刊でコメントをされてまして!藤澤:びっくりしちゃった!大森:僕は去年、打ち合わせで集英社に行かせていただいて。ほんとにいろんな尾田先生直筆の資料を見せてもらったりとか、なぜ僕らを起用していただけたのか、みたいなところも話を聞いてきたんですけど。藤澤:うんうん。大森:実は原画も見せてもらいまして。藤澤:あら! ちょっと!大森:「好きなところをぜひ言ってください」って言われて。僕はメリーとお別れするシーンがウォーターセブンで好きなので、その原画を見せていただき……。あのね、感動すると人って止まるんですよ、あの、思考が!藤澤:ストップしちゃった?(笑)。大森:静止画になりました! その場で線画になっちゃったみたいな(笑)。藤澤:(笑)。大森:もう、「うわぁ~」とかも言えないの。「(ウっっ……)」ってなる(笑)。藤澤:ほんとに線画になっちゃった(笑)。なるほど~!大森:ほんとに良い経験になったし、またね……今回は提供でしたけど、いつか僕らの歌で関われたらなと思ってます。藤澤:そうですね!大森:前向きに頑張っていきましょう!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★8/29(mon) – 9/2(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★