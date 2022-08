9mm Parabellum Bullet菅原卓郎「1回ずつを楽しんで！」好きなものが長続きしない10代にアドバイス

9mm Parabellum Bulletのボーカル、ギター・菅原卓郎さんが、8月24日(水)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 松田LOCKS!」にコメント出演。番組に届いたお悩みに、自身の楽曲の中からオススメの1曲とアドバイスを贈りました。私は、よくゲームやアーティストさんにハマります。でもなかなか長続きしなくて、冷めてしまうのが早いです。すぐに冷めてしまうのが自分としてはすごく嫌で、長続きする人が羨ましいです。どうしたらいいのでしょうか?菅原:長続きしている人も、1回1回をたぶん楽しんでやってると思うんですよね。それでも、どこかでつまんなくなっちゃう段階が来るのかもしれませんが。もしかして、長続きしている趣味を持っていることが羨ましいのなら、その人にならなくていいと思うし、そう思う必要もないのかなと思います。長続きするコツとしては、「もう1回! もう1回!」って“続ける”という考えよりも、1回ずつで考えたらいいんじゃないかな。そうすれば、気づいたら長く続いてるんじゃないかなと、18年バンドを続けてきたオッチャンは思います(笑)。この『One More Time』が「もう1回! もう1回!」と言っている曲なので、聴いてもらえたらと思います。今回、リスナーに贈った「One More Time」は、8月24日リリースのニューアルバム『TIGHTROPE』に収録されています。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」では、コーナーを担当する松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)とアーティストのみなさんが、毎週水曜日にリスナーのお悩みに向き合います。詳細は番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★8/29(mon) – 9/2(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★