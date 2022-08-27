8月27日9時から始まった「Amazonタイムセール祭り」で、PFUの「Happy Hacking Keyboard」（HHKB）やREALFORCEシリーズがセール対象となっています。今回は、Bluetooth接続とUSB接続（Type-C）に対応する「Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID」が全機種2,000円引きになるのが目玉。セールは8月29日いっぱいまで。
セール対象のキーボードは以下の通り。いずれも、販売元が「PFUダイレクト」となっている商品がセール対象となります。
Happy Hacking Keyboard Professional HYBRID
- PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/墨 PD-KB800B
- PFU HHKB Professional HYBRID 英語配列/白 PD-KB800W
- PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BN
- PFU HHKB Professional HYBRID 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WN
- PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/墨 PD-KB820B
- PFU HHKB Professional HYBRID 日本語配列/白 PD-KB820W
REALFORCE R2「PFU Limited Edition」
- REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／アイボリー R2TLSA-US4-IV
- REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2TLSA-US4-BK
- REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／アイボリー R2TLSA-JP4-IV
- REALFORCE R2 テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／ブラック R2TLSA-JP4-BK
- REALFORCE R2 フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2SA-US4-BK
REALFORCE for Mac「PFU Limited Edition」
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／スーパーホワイト R2TLSA-US4M-WH
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2TLSA-US4M-BK
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／スーパーホワイト R2TLSA-JP4M-WH
- REALFORCE for Mac テンキーレス「PFU Limited Edition」日本語配列／ブラック R2TLSA-JP4M-BK
- REALFORCE for Mac フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／スーパーホワイト R2SA-US4M-WH
- REALFORCE for Mac フルキーボード「PFU Limited Edition」英語配列／ブラック R2SA-US4M-BK