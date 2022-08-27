アニメ「万聖街（ばんせいがい）」の日本語吹替版が11月11日よりTOKYO MXほかにて放送開始。またアニメ映画「羅小黒戦記（ロシャオヘイセンキ） ぼくが選ぶ未来」が、10月7日よりTV放送版として分割放送されることが伝えられた。

アニメ「万聖街」は、2016年より中国のweiboで連載中されているFENZ所属のマンガ家・零子还有钞の「1031万圣街」を原作とした作品。心優しい悪魔・ニールが人間界で人ならざる者たちと一緒に楽しく暮らす日常生活を描く物語で、日本語吹替版ではニール役を山下大輝、アイラ役を福山潤が務める。

また「羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来」は中国のマンガ家・アニメ作家のMTJJが監督を務め、寒木春華（HMCH）スタジオが制作したアニメ作品。2019年9月には日本国内で字幕版が、2020年11月に日本語吹替版が公開された。TV放送版は、劇場版をディレクターズカット版として全5話に分割で放送するほか、新規描き下ろしも追加予定だ。

TV放送版「羅小黒戦記 ぼくが選ぶ未来」

放送情報

TOKYO MX：2022年10月7日（金）より毎週金曜24:00～

とちぎテレビ：2022年10月7日（金）より毎週金曜24:00～

群馬テレビ：2022年10月7日（金）より毎週金曜24:00～

BS11：2022年10月7日（金）より毎週金曜24:00～

スタッフ

原作・監督：MTJJ

プロデューサー：叢芳氷、馬文卓

副監督：顧傑

脚本：MTJJ、彭可欣、風息神涙

作画監督：馮志爽、李根、周達炜、程暁榕、鄭立剛

美術監督：潘婧

撮影監督：梁爽

3D監督：周冠旭

音響監督：皇貞季

音楽：孫玉鏡

制作会社：北京寒木春華動画技術有限公司

日本語吹替版スタッフ

音響監督：岩浪美和

音響制作：グロービジョン

日本語吹替版キャスト

シャオヘイ：花澤香菜

ムゲン：宮野真守

フーシー：櫻井孝宏

シューファイ：斉藤壮馬

ロジュ：松岡禎丞

テンフー：杉田智和

シュイ：豊崎愛生

ナタ：水瀬いのり

キュウ爺：チョー

館長：大塚芳忠

花の妖精：宇垣美里（特別出演）

TVアニメ「万聖街」日本語吹替版

放送情報

TOKYO MX：2022年11月11日（金）より毎週金曜24:00～

とちぎテレビ：2022年11月11日（金）より毎週金曜24:00～

群馬テレビ：2022年11月11日（金）より毎週金曜24:00～

BS11：2022年11月11日（金）より毎週金曜24:00～

スタッフ

原作：零子还有钞「1031万圣街」

シリーズ構成：徐碧君

脚本：徐碧君、黄麗瑛、卡兹比

制作プロデューサー：黄麗瑛、姜皓

監督：呆尾、小榕、栗子、阿根

総監督：MTJJ、顧傑

コンテ：小黄

キャラクターデザイン：魯伊

総作画監督：大爽

美術監督：魯伊、盲眼

撮影監督：凉爽

音楽：朴冉

音響効果：徐巍、婁孝誠

アニメーション制作：寒木春華動画技術有限公司

日本語吹替版スタッフ

音響監督：岩浪美和

音響制作：グロービジョン

キャスティング協力：ネルケプランニング

日本語吹替版キャスト

ニール：山下大輝

アイラ：福山潤

ダーマオ：前野智昭

リン：石川界人

リリィ：高野麻里佳

ニック：中村悠一

アブー：堀江瞬

ナレーション：櫻井孝宏