アニメ「蒼穹のファフナー HEAVEN AND EARTH」リマスター版のイベント上映が、9月23日より順次スタートする。

「蒼穹のファフナー HEAVEN AND EARTH」は、「『蒼穹のファフナー』シリーズ究極BOX」のみに収録されているUHD版を劇場用に再フォーマットした映像。一部劇場では4K画質相当にて上映される。また同作は4DX上映も予定されており、上映劇場については追って伝えられる。

イベント上映初日となる9月23日には、東京・グランドシネマサンシャイン池袋にて「初日舞台挨拶＆一騎生誕祭」が開催されることも決定。真壁一騎役の石井真、皆城総士役の喜安浩平、羽佐間カノン役の小林沙苗、要咲良役の新井里美、立上芹役の福圓美里が登壇する。

さらに「蒼穹のファフナー」シリーズに関するイベントの実施も明らかに。東京・Mixalive TOKYO内のLive Cafe Mixaにて、9月23日から10月7日までコラボカフェが開催されるほか、「REUNION」と題したトークイベントが3日間開催される。詳細は公式サイトにて確認を。

「蒼穹のファフナー HEAVEN AND EARTH」リマスター版初日舞台挨拶＆一騎生誕祭

日時：2022年9月23日（金・祝）9:20～

会場：グランドシネマサンシャイン池袋

出演者：石井真（真壁一騎役）、喜安浩平（皆城総士役）、小林沙苗（羽佐間カノン役）、新井里美（要咲良役）、福圓美里（立上芹役）

司会：中西豪（プロデューサー）

「蒼穹のファフナー」シリーズコラボカフェ

期間：2022年9月23日（金・祝）～10月7日（金）

場所：東京都 Mixalive TOKYO 9F Live Cafe Mixa

「蒼穹のファフナー」シリーズトークイベント【REUNION】

日時：2022年9月23日（金・祝）、9月25日（日）、10月1日（土）

場所：東京都 Mixa Live TOKYO B2F Club Mixa

出演者

DAY 1：石井真（真壁一騎役）、喜安浩平（皆城総士役）、中西豪（プロデューサー）

DAY 2：石井真（真壁一騎役）、喜安浩平（皆城総士役）、福圓美里（立上芹役）、中西豪（プロデューサー）

DAY 3：石井真（真壁一騎役）、atsuko（angela)、KATSU（angela）、中西豪（プロデューサー）

(c)XEBEC/FAFNER PROJECT