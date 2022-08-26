Rolling Stone Japan 5周年記念ライブの有料配信決定、本日より配信チケット販売開始

2022年9月4日（日）、さいたまスーパーアリーナにて開催される『Rolling Stone Japan LIVE 5th ANNIVERSARY SPECIAL』 の有料配信が決定した。

販売期間は本日8月26日（金）18時よりStagecrowdでは国内・海外ライブ配信チケットの販売が開始し、Streaming+にて国内ライブ配信チケットの販売が開始される。

チケットは全て4,500円（tax in）、本券は9月10日（土）10時まで購入可能、視聴期間は10日21時まで可能となる。

『Rolling Stone Japan LIVE 5th ANNIVERSARY SPECIAL Supported by Tポイント』は、2017年に新創刊し今年で5年目を迎えたRolling Stone Japanの5周年記念ライブとして開催されるイベント。1967年にアメリカで創刊したRolling Stone誌は、半世紀以上にわたり世界のエンタテインメントシーンを伝えるポップカルチャーマガジンとして世界各国で展開。Rolling Stone LIVEはアメリカ本国や欧州など、世界各地で実施されているが、今回開催のイベントはRolling Stoneアジア版として初めての大規模ライブイベントとなる。

出演者はタイムテーブル順に、ばってん少女隊、BE:FIRST、eill、JP THE WAVY、iScream、Da-iCE、KANDYTOWN、SKY-HI、今市隆二（三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE）の、今の音楽シーンを彩る豪華9組。

＜配信チケット詳細＞

視聴券受付：4500円（TAX IN）

販売期間：2022年8月26日（金）18：00～9月10日（土）10：00

視聴期間：終演後※～9月10日（土）10：00

※終演後の視聴開始時間は後ろ倒しになる可能性がございます

【Streaming＋】

購入先URL

https://eplus.jp/rollingstonejapanlive/

Streaming+ご利用ガイド：https://eplus.jp/streamingplus-userguide/

購入に関するお問合せ：http://support.eplus.jp/

視聴に関するお問合せ：https://eplus.jp/sf/guide/streamingplus-userguide/qa

【Stagecrowd】

購入先URL（国内専用）

https://stagecrowd.live/2889415601/

お問い合わせページ

https://stagecrowd.live/s/sc/form/inquiry?cd=EVENT&ques=10267

購入先URL（国外専用）

※国内IPアドレスからはアクセスできません。

https://intl.stagecrowd.live/9041367843/

国外問い合わせページ

https://intl.stagecrowd.live/s/scint/form/inquiry?cd=EVENT&ques=i10040

＜イベント情報＞

Rolling Stone Japan LIVE 5th ANNIVERSARY SPECIAL Supported by Tポイント

2022年9月4日（日）さいたまスーパーアリーナ

料金：アリーナ席　11800円／スタンド席　9900円（全席指定・税込）

主催：CCCミュージックラボ株式会社

企画：Rolling Stone Japan

制作：株式会社W TOKYO

運営：株式会社キョードー東京

特別協賛：株式会社Tポイント・ジャパン

協力：カルチュア・エンタテインメント株式会社

問い合わせ：info@rollingstonejapan.com

公式HP：https://rollingstonejapan.com/LIVE/2022

公式SNS

Twitter：https://twitter.com/rollingstonejp

Instagram：https://www.instagram.com/rollingstonejapan/

Facebook：https://www.facebook.com/rollingstonejapan

■チケット

一般発売中

▼eplus

https://eplus.jp/rollingstonejapanlive/

▼ローソンチケット

Lコード：71399

https://l-tike.com/rollingstonejapanlive/

▼ぴあ

Pコード：225-865

https://w.pia.jp/t/rolling-stone-jl5/