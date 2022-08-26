Rolling Stone Japan 5周年記念ライブの有料配信決定、本日より配信チケット販売開始

2022年9月4日（日）、さいたまスーパーアリーナにて開催される『Rolling Stone Japan LIVE 5th ANNIVERSARY SPECIAL』 の有料配信が決定した。
販売期間は本日8月26日（金）18時よりStagecrowdでは国内・海外ライブ配信チケットの販売が開始し、Streaming+にて国内ライブ配信チケットの販売が開始される。
チケットは全て4,500円（tax in）、本券は9月10日（土）10時まで購入可能、視聴期間は10日21時まで可能となる。
『Rolling Stone Japan LIVE 5th ANNIVERSARY SPECIAL Supported by Tポイント』は、2017年に新創刊し今年で5年目を迎えたRolling Stone Japanの5周年記念ライブとして開催されるイベント。1967年にアメリカで創刊したRolling Stone誌は、半世紀以上にわたり世界のエンタテインメントシーンを伝えるポップカルチャーマガジンとして世界各国で展開。Rolling Stone LIVEはアメリカ本国や欧州など、世界各地で実施されているが、今回開催のイベントはRolling Stoneアジア版として初めての大規模ライブイベントとなる。
出演者はタイムテーブル順に、ばってん少女隊、BE:FIRST、eill、JP THE WAVY、iScream、Da-iCE、KANDYTOWN、SKY-HI、今市隆二（三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE）の、今の音楽シーンを彩る豪華9組。
＜配信チケット詳細＞
視聴券受付：4500円（TAX IN）
販売期間：2022年8月26日（金）18：00～9月10日（土）10：00
視聴期間：終演後※～9月10日（土）10：00
※終演後の視聴開始時間は後ろ倒しになる可能性がございます
【Streaming＋】
購入先URL
https://eplus.jp/rollingstonejapanlive/
Streaming+ご利用ガイド：https://eplus.jp/streamingplus-userguide/
購入に関するお問合せ：http://support.eplus.jp/
視聴に関するお問合せ：https://eplus.jp/sf/guide/streamingplus-userguide/qa
【Stagecrowd】
購入先URL（国内専用）
https://stagecrowd.live/2889415601/
お問い合わせページ
https://stagecrowd.live/s/sc/form/inquiry?cd=EVENT&ques=10267
購入先URL（国外専用）
※国内IPアドレスからはアクセスできません。
https://intl.stagecrowd.live/9041367843/
国外問い合わせページ
https://intl.stagecrowd.live/s/scint/form/inquiry?cd=EVENT&ques=i10040
＜イベント情報＞
Rolling Stone Japan LIVE 5th ANNIVERSARY SPECIAL Supported by Tポイント
2022年9月4日（日）さいたまスーパーアリーナ
料金：アリーナ席 11800円／スタンド席 9900円（全席指定・税込）
主催：CCCミュージックラボ株式会社
企画：Rolling Stone Japan
制作：株式会社W TOKYO
運営：株式会社キョードー東京
特別協賛：株式会社Tポイント・ジャパン
協力：カルチュア・エンタテインメント株式会社
問い合わせ：info@rollingstonejapan.com
公式HP：https://rollingstonejapan.com/LIVE/2022
公式SNS
Twitter：https://twitter.com/rollingstonejp
Instagram：https://www.instagram.com/rollingstonejapan/
Facebook：https://www.facebook.com/rollingstonejapan
■チケット
一般発売中
▼eplus
https://eplus.jp/rollingstonejapanlive/
▼ローソンチケット
Lコード：71399
https://l-tike.com/rollingstonejapanlive/
▼ぴあ
Pコード：225-865