iri、BIM（BAND SET）、Yogee New Waves出演「MAGIC HOUR VOL.01」開催

音楽イベント「MAGIC HOUR VOL.01」が2022年11月12日(土)、大阪・なんばHatchにて開催される。

MAGIC HOUR(マジックアワー)とは、日没前と日没後が絶妙に混ざり合う状態の時間のことを言い、同イベントはライブという空間で、あらゆる音楽が混ざり合いクロスオーバーすることで、観客のみならずアーティストも新たな体験とグルーヴ、音楽を楽しめる場を目指しシリーズ化していく。

その記念すべきVOL.01に、iri、BIM(BAND SET)、Yogee New Wavesの3組の出演が決定。本日18時よりイープラスプレオーダーにてチケット最速先行抽選受付が開始している。詳細はHPにて。

<イベント詳細>

「MAGIC HOUR VOL.01」

2022年11月12日(土)大阪・なんばHatch

開催時間:開場/開演 16:00/17:00 ※変更可能性あり

チケット代:5980円(税込)

出演:iri / BIM(BAND SET) / Yogee New Waves and more

主催:株式会社キョードー大阪 / CCCミュージックラボ株式会社

企画:CCCミュージックラボ株式会社

制作/運営:株式会社キョードー大阪

協力:カルチュア・エンタテインメント株式会社 / Rolling Stone Japan

問い合わせ:キョードーインフォメーション 0570-200-888 (平日・土曜 11:00~18:00)

公式HP:https://rollingstonejapan.com/articles/detail/38253

公式SNS

Twitter:https://twitter.com/magichour_live

Instagram:https://www.instagram.com/magichour_live/

※新型コロナウィルス感染拡大防止に努めた上で、ガイドラインに沿った形で開催をいたします。

イープラスプレオーダー受付【8月26日(金) 18:00~ 9月4日(日) 23:59】

専用URL: https://eplus.jp/magichour1112/

※ご購入の際に関しては、専用URLでの詳細をご確認の上ご購入いただきますようお願い申し上げます。