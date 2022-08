Mrs. GREEN APPLE「このタイミングで公開される意味を大事に」映画『ラーゲリより愛を込めて』主題歌を担当

Mrs. GREEN APPLEの大森元貴 (Vo/Gt)と藤澤涼架 (Key)が、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。先日発表された映画『ラーゲリより愛を込めて』の主題歌を担当することについて、あらためてリスナーに伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」8月22日(月)放送分)【ミセス先生こんばんは!映画『ラーゲリより愛を込めて』の主題歌おめでとうございます! 映画の予告を見て、戦時中の過酷さ、そしてその話が実話であることに衝撃を受けました。この作品は映画館に足を運んで観たいと強く思いました。「Soranji」がどのように映画に寄り添うのかとてもとても楽しみです!】大森:この(主題歌の)「Soranji」ですけども……発表されましたね。藤澤:発表されました! ラーゲリ!大森:これは、いつから作ってた?藤澤:春先……? いや、『Utopia』(7月8日に開催されたアリーナライブ)の準備をしながら……?大森:全然もっと前よ。もう大変な……。藤澤:大変だったのは覚えてる(笑)。大森:「Part of me」(7月リリースのミニアルバム『Unity』の収録曲)を作り終えてすぐだったんだよ。藤澤:そう、まもなくだったよね。大森:瀕死状態からのみたいな。サバイバルが起こってたね。藤澤:ね! すごいタイム感でやってましたけども。大森:これ、ちょっとびっくりされた方いるというか。僕たちは爽やかな印象というか、そういうのを持たれやすいんですけども……。今回は二宮(和也)さん主演だったり、『ラーゲリより愛を込めて』という……戦争映画って僕は言い切りたくないんですけども。でも題材としては重たい映画だし。藤澤:うん。大森:僕もちょっと見さしてもらって、それで曲を書いていったんですけど。藤澤:はい。大森:これね、ミセスを好きな子たちが……曲云々もそうだけど、この映画をどういうふうに受け取るかというのが、僕もすごく楽しみというか。この時代にこのタイミングでこの映画が公開される意味、みたいなものは、すごく僕は大事にしたいなと思ってるので。楽しみにしていてほしいなと思います。藤澤:12月9日公開です!大森:ちょっとあとですけど。藤澤:ぜひぜひ!大森「Soranji」もお楽しみに!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/★8/29(mon) – 9/2(fri) SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★