アニメ「特『刀剣乱舞-花丸-』～雪月華～」第3幕「華ノ巻」の場面カットが公開された。

場面カットでは、審神者が倒れたことで遠征先から本丸へ帰還できなくなってしまった刀剣男士と、加州清光、大和守安定ら本丸で彼らの帰りを待つ刀剣男士たちがお目見え。本丸の始まりの一振である加州清光と相棒の大和守安定がクダギツネのこんのすけに見守られながら主の夢の世界へ出陣する様子や、負傷して本丸に帰還した前田藤四郎らを救護する加州清光と大和守安定、遠征に出ているへし切長谷部、燭台切光忠、鶯丸、小狐丸らの姿、三日月宗近、小狐丸が刀を振りかざす姿や、遠征先の刀剣男士たちが無事に本丸へ戻れるよう祈りを捧げる陸奥守吉行、太鼓鐘貞宗、山姥切長義らの姿などが捉えられた。

「特『刀剣乱舞-花丸-』～雪月華～」は3部作で構成される劇場上映作品。第1幕「雪ノ巻」は5月20日より、第2幕の「月ノ巻」が7月8日より3週間限定で上映され、第3幕の「華ノ巻」は9月1日に公開される。

「特『刀剣乱舞-花丸-』～雪月華～」第3幕「華ノ巻」

2022年9月1日（木）より劇場上映

スタッフ

原案：「刀剣乱舞-ONLINE-」より(DMM GAMES/NITRO PLUS)

監督：野呂純恵

脚本：猫田幸

キャラクターデザイン：谷口淳一郎

総作画監督：松浦麻衣

サブキャラクターデザイン：森光恵、飯田恵理子

刀剣デザイン：秋篠denforword日和、中島絵理

プロップデザイン：伊澤珠美、秋篠denforword日和、小野和美

美術設定：高橋武之

美術監督：安田ゆかり（オリーブ）

色彩設計：真壁源太

撮影監督：呉健弘

編集：坪根健太郎（リアル・ティ）

音響監督：郷文裕貴

音響効果：中野勝博

音楽：川井憲次

アニメーション制作：動画工房

キャスト

増田俊樹、市来光弘、新垣樽助、逢坂良太、斉藤壮馬ほか

(c)2022 NITRO PLUS・EXNOA LLC/特『刀剣乱舞-花丸-』製作委員会