侍ジャパンU-18壮行試合 高校日本代表 対 大学日本代表　試合日程　放送予…

侍ジャパンU-18壮行試合 高校日本代表 対 大学日本代表
「第30回 WBSC U-18ベースボールワールドカップ」が、9月9日から19日にアメリカ・フロリダ州で行われる。日本代表「侍ジャパン」は、夏の甲子園で活躍した選手らで構成されるU-18代表が世界との戦いに挑む。大会に先立ち、壮行試合として「高校日本代表 対 大学日本代表」が8月31日に催される。この記事では、詳細や出場選手についてまとめている。
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試合日程
2022年8月31日（水）18:00
開催球場
ZOZOマリンスタジアム
放送予定
BS-TBS（17:54～20:54）
BS-TBS 4K（18:00～20:54）
Paravi（17:54～試合終了）
J SPORTS 1、J SPORTSオンデマンド（17:30～試合終了）
出場チーム
、
大学生選手一覧
監督
30大久保 哲也（九州産業大）
コーチ
31鈴木 英之（関西国際大）
32溝口 智成（立教大）
33川村 卓（筑波大）
投手
1矢澤 宏太（日本体育大・4年）
11荘司 康誠（立教大・4年）
15菊地 吏玖（専修大・4年）
17橋本 達弥（慶應義塾大・4年）
18青山 美夏人（亜細亜大・4年）
19曽谷 龍平（白鴎大・4年）
21渡辺 翔太（九州産業大・4年）
14上田 大河（大阪商業大・3年）
16篠木 健太郎（法政大・2年）
捕手
24野口 泰司（名城大・4年）
27草部 真秀（亜細亜大・4年）
22進藤 勇也（上武大・3年）
内野手
4友杉 篤輝（天理大・4年）
5齊藤 大輝（法政大・4年）
10山田 健太（立教大・4年） ※主将
12林 琢真（駒澤大・4年）
2辻本 倫太郎（仙台大・3年）
3廣瀬 隆太（慶應義塾大・3年）
25上田 希由翔（明治大・3年）
6宗山 塁（明治大・2年）
外野手
7蛭間 拓哉（早稲田大・4年）
8杉澤 龍（東北福祉大・4年）
9萩尾 匡也（慶應義塾大・4年）
23森下 翔太（中央大・4年）