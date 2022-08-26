侍ジャパンU18代表 最新情報
「第30回 WBSC U-18ベースボールワールドカップ」が、9月9日から19日にアメリカ・フロリダ州で行われる。日本代表「侍ジャパン」は、夏の甲子園で活躍した選手らで構成されるU-18代表が世界との戦いに挑む。この記事では、大会の試合日程と組み合わせについてまとめている。
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大会期間
2022年9月9日～9月19日
オープニングラウンド：9月10日～14日
スーパーラウンド：9月16日～9月18日
決勝・3位決定戦：9月19日
開催地
アメリカ（フロリダ）
・レコン・パーク
・エド・スミス・スタジアム
出場する国と地域
グループA
アメリカ、韓国、オランダ、カナダ、ブラジル、南アフリカ
グループB
日本、チャイニーズ・タイペイ、メキシコ、オーストラリア、パナマ、イタリア
オープニングラウンド
2022年9月10日（土）
グループA
0:00 カナダ - 韓国（レコン・パーク）
4:00 ブラジル - 南アフリカ（レコン・パーク）
8:00 アメリカ - オランダ（レコン・パーク）
グループB
0:00 パナマ - チャイニーズ・タイペイ（エド・スミス）
4:00 イタリア - 日本（エド・スミス）
8:00 オーストラリア - メキシコ（エド・スミス）
2022年9月11日（日）
グループA
0:00 ブラジル - カナダ（レコン・パーク）
4:00 南アフリカ - オランダ（エド・スミス）
8:00 韓国 - アメリカ（エド・スミス）
グループB
0:00 チャイニーズ・タイペイ - イタリア（エド・スミス）
4:00 パナマ - オーストラリア（レコン・パーク）
8:00 メキシコ - 日本（レコン・パーク）
2022年9月12日（月）
グループA
0:00 オランダ - カナダ（レコン・パーク）
4:00 ブラジル - 韓国（エド・スミス）
8:00 南アフリカ - アメリカ（レコン・パーク）
グループB
0:00 オーストラリア - チャイニーズ・タイペイ
4:00 イタリア - メキシコ（レコン・パーク）
8:00 日本 - パナマ（エド・スミス）
2022年9月13日（火）
グループA
0:00 オランダ - ブラジル（エド・スミス）
4:00 南アフリカ - 韓国（エド・スミス）
8:00 アメリカ - カナダ（エド・スミス）
グループB
0:00 チャイニーズ・タイペイ - メキシコ（レコン・パーク）
4:00 パナマ - イタリア（レコン・パーク）
8:00 日本 - オーストラリア（レコン・パーク）
2022年9月14日（水）
グループA
0:00 韓国 - オランダ（エド・スミス）
4:00 カナダ - 南アフリカ（エド・スミス）
8:00 アメリカ - ブラジル（レコン・パーク）
グループB
0:00 メキシコ - パナマ（レコン・パーク）
4:00 イタリア - オーストラリア（レコン・パーク）
8:00 日本 - チャイニーズ・タイペイ（エド・スミス）
スーパーラウンド
2022年9月16日（金）
0:00 グループB 3位 - グループA 3位（球場未定）
4:00 グループB 2位 - グループA 2位（球場未定）
8:00 グループB 1位 - グループA 1位（球場未定）
2022年9月17日（土）
0:00 グループB 2位 - グループA 3位（球場未定）
4:00 グループB 1位 - グループA 2位（球場未定）
8:00 グループA 1位 - グループB 3位（球場未定）
2022年9月18日（日）
0:00 グループB 1位 - グループA 3位（球場未定）
4:00 グループA 2位 - グループB 3位（球場未定）
8:00 グループB 2位 - グループA 1位（球場未定）
決勝・3位決定戦
2022年9月19日（月）
3位決定戦
4:00 スーパーラウンド 3位 - スーパーラウンド 4位（球場未定）
決勝
8:00 スーパーラウンド 1位 - スーパーラウンド 2位（球場未定）