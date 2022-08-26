NAHA, JAPAN - NOVEMBER 01: A helmet is seen on the bench prior to the game between Samurai Japan and Canada at the Okinawa Cellular Stadium Naha on November 01, 2019 in Naha, Okinawa, Japan. (Photo by Masterpress - Samurai Japan/SAMURAI JAPAN via Getty Images)

侍ジャパンU18代表　最新情報

「第30回 WBSC U-18ベースボールワールドカップ」が、9月9日から19日にアメリカ・フロリダ州で行われる。日本代表「侍ジャパン」は、夏の甲子園で活躍した選手らで構成されるU-18代表が世界との戦いに挑む。この記事では、大会の試合日程と組み合わせについてまとめている。

 

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大会期間

2022年9月9日～9月19日

オープニングラウンド：9月10日～14日

スーパーラウンド：9月16日～9月18日

決勝・3位決定戦：9月19日

開催地

アメリカ（フロリダ）

・レコン・パーク

・エド・スミス・スタジアム

 

 

出場する国と地域

グループA

アメリカ、韓国、オランダ、カナダ、ブラジル、南アフリカ

 

グループB

日本、チャイニーズ・タイペイ、メキシコ、オーストラリア、パナマ、イタリア

オープニングラウンド

2022年9月10日（土）

グループA

0:00　カナダ - 韓国（レコン・パーク）

4:00　ブラジル - 南アフリカ（レコン・パーク）

8:00　アメリカ - オランダ（レコン・パーク）

 

グループB

0:00　パナマ - チャイニーズ・タイペイ（エド・スミス）

4:00　イタリア - 日本（エド・スミス）

8:00　オーストラリア - メキシコ（エド・スミス）

2022年9月11日（日）

グループA

0:00　ブラジル - カナダ（レコン・パーク）

4:00　南アフリカ - オランダ（エド・スミス）

8:00　韓国 - アメリカ（エド・スミス）

 

グループB

0:00　チャイニーズ・タイペイ - イタリア（エド・スミス）

4:00　パナマ - オーストラリア（レコン・パーク）

8:00　メキシコ - 日本（レコン・パーク）

2022年9月12日（月）

グループA

0:00　オランダ - カナダ（レコン・パーク）

4:00　ブラジル - 韓国（エド・スミス）

8:00　南アフリカ - アメリカ（レコン・パーク）

 

グループB

0:00　オーストラリア - チャイニーズ・タイペイ

4:00　イタリア - メキシコ（レコン・パーク）

8:00　日本 - パナマ（エド・スミス）

 

 

2022年9月13日（火）

グループA

0:00　オランダ - ブラジル（エド・スミス）

4:00　南アフリカ - 韓国（エド・スミス）

8:00　アメリカ - カナダ（エド・スミス）

 

グループB

0:00　チャイニーズ・タイペイ - メキシコ（レコン・パーク）

4:00　パナマ - イタリア（レコン・パーク）

8:00　日本 - オーストラリア（レコン・パーク）

2022年9月14日（水）

グループA

0:00　韓国 - オランダ（エド・スミス）

4:00　カナダ - 南アフリカ（エド・スミス）

8:00　アメリカ - ブラジル（レコン・パーク）

 

グループB

0:00　メキシコ - パナマ（レコン・パーク）

4:00　イタリア - オーストラリア（レコン・パーク）

8:00　日本 - チャイニーズ・タイペイ（エド・スミス）

スーパーラウンド

2022年9月16日（金）

0:00　グループB 3位 - グループA 3位（球場未定）

4:00　グループB 2位 - グループA 2位（球場未定）

8:00　グループB 1位 - グループA 1位（球場未定）

2022年9月17日（土）

0:00　グループB 2位 - グループA 3位（球場未定）

4:00　グループB 1位 - グループA 2位（球場未定）

8:00　グループA 1位 - グループB 3位（球場未定）

 

 

2022年9月18日（日）

0:00　グループB 1位 - グループA 3位（球場未定）

4:00　グループA 2位 - グループB 3位（球場未定）

8:00　グループB 2位 - グループA 1位（球場未定）

決勝・3位決定戦

2022年9月19日（月）

3位決定戦

4:00　スーパーラウンド 3位 - スーパーラウンド 4位（球場未定）

 

 

決勝

8:00　スーパーラウンド 1位 - スーパーラウンド 2位（球場未定）