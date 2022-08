MY FIRST STORY・Hiro サウナは「ストレスの消え方がすごい」「とんでもない空間」

MY FIRST STORYのボーカル・Hiroさんが、8月25日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、学生時代の思い出やハマっていることについて質問し、Hiroさんの印象を伝えました。こもり校長:この学校は10代の生徒(リスナー)が多いんですけど、Hiro先生は10代のころはどんな生徒でしたか?Hiro:10代のころは、あんまり学校に行ってなくて……。見た目的に、ヒエラルキーのトップのほうにいがち、と思われそうなんですけど、相当最下層にいたので……。ぺえ教頭:え!?Hiro:学校というものも、めちゃくちゃしんどかったですし。いまでもなんですけど、そんなに友達が多いタイプじゃないので。10代のころの明るい思い出というのは、そんなにないかもしれないです。ぺえ教頭:意外……! やんちゃしてそうな勝手なイメージがあったから。Hiro:僕も、コイツが来たらそう思いますよ(笑)。校長・教頭:(笑)。ぺえ教頭:だって、いま髪色もすごいし……。Hiro:白なんですよね。ぺえ教頭:だから、若いころから弾けてたのかと思ったら、違うんだね。Hiro:はい、これはファッションでやっています。ぺえ教頭:いまも友達はあんまりいないの?Hiro:いないんですよ。ぺえ教頭:それはなんで?Hiro:こんなに友達がいないってことは、自分に原因があるなと思っているんですけど(笑)。こもり校長:環境のせいではなく……(笑)。Hiro:自分のせいだな、って気づきました(笑)。ぺえ教頭:(笑)。こもり校長:Hiro先生は、いまハマっていることってあります?Hiro:最近、ようやくサウナに行きはじめました。友達からずっと勧められていたんですけど、熱い所から寒い所に行く意味がよくわからなくて。こもり校長:たしかに!Hiro:でもいざ行ってみると、とんでもない空間が広がっているじゃないですか。こもり校長:俺も一緒です。すごいですよね!?ぺえ教頭:とんでもない空間……?こもり校長:視覚的なことじゃないよ!Hiro:とんでもない空間というか……行って感じることによって、いままで意固地になっていた自分が、馬鹿らしく思えてくるというか。ぺえ教頭:そんな力があるの!?Hiro:あるんですよ! 言葉じゃ言い表せない何かがあるんですよね。こもり校長:ちゃんとととのってます?Hiro:ととのってます! めちゃくちゃととのってます!ぺえ教頭:ととのうには、無心になることが大事なの?Hiro:そうですね……なるべく、ストレスを抱えて行ったほうがいいと思います。こもり校長:わかります!Hiro:嫌な思いとか(も抱えて)、仕事を頑張って頑張って行ったら……すごいんですよ、消え方が(笑)。ぺえ教頭:本当!?こもり校長:わかります、スゥーっていう。ストレス脱いだ感がすごいから!Hiro:すごいですよ。ぺえ教頭:けっこう行くんですか?Hiro:週に2回ぐらいは。こもり校長:ちゃんと行ってますね(笑)。ぺえ教頭:忙しいのにね(笑)。Hiro:(笑)。ぺえ教頭:こんなに親しみやすい方だったんですね。Hiro:わ! 本当ですか?ぺえ教頭:私はもっと怖い陽キャだと思って、正直「大丈夫かな」って思って身構えてたの。私がめっちゃ陰キャだから(笑)。だから嬉しいです。こもり校長:めちゃくちゃ嬉しいよね。Hiro:よかったです!(笑)。MY FIRST STORYは、8月24日に結成10周年を記念したベストアルバム『X』を配信リリース。デビューアルバム『MY FIRST STORY』から 最新曲「Dreaming of you」までの全89曲の中からリクエストの多かった16曲に加え、新曲の「MEMORIES」が収録されています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/