MY FIRST STORY・Hiro ベストアルバム『X』は「10年間応援してくれたみんなと僕たちの記念盤」

MY FIRST STORYのボーカル・Hiroさんが、8月25日(木)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。24日(水)に結成10周年を記念して配信リリースされたベストアルバム『X』や、メンバーとの関係性について、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭の質問に答えました。こもり校長:ベストアルバム『X』は、(全89曲の中から)ファン投票で制作されたマイファス初……初のベストアルバムなんですね。Hiro:初ですね。最近はCDを売るという文化でもなくなってきているし、ベストアルバム自体もなくなってきてはいるので、どっちかというと、10年間応援してくれたみんなと僕たちの記念盤みたいな気持ちですね。ぺえ教頭:うんうん。Hiro:そのなかで、10年間でいろんな曲を出させてもらったんですけど、みんなが聴きたい曲をベストに入れるんだったら何がいいかな? ということでファン投票させてもらって。さらに新曲(「MEMORIES」)を1曲入れて、ベスト盤を出そうと。こもり校長:89曲の中から16曲にするわけじゃないですか、すごいですよね。Hiro:そうですね、なかなかでしたね。こもり校長:しかも、自分たちは選べないわけですよね。Hiro:そうですね。私情が入ってしまうと「この曲も!」「この曲も!」となってしまうので。こもり校長:「あの曲のときはつらかった……」とか?Hiro:はい、めちゃくちゃ思い出します。ぺえ教頭:すごい頷いてる……(笑)。Hiro:はじめたころは、僕らはそんなに仲良くなかったので、殺伐としながらレコーディングをしていましたね。1人もしゃべんないときとかありましたから(笑)。こもり校長:クゥ~!Hiro:いまは、「あのときは誰もしゃべってなかったよね」と話せますけど(笑)。そういう苦々しい思い出も、10年経つと笑い話にもなってくるし。僕らとしても出せてよかったです。こもり校長:僕はグループ(GENERATIONS from EXILE TRIBE)をやっているんですけど、時が解決することもあるじゃないですか。根本的に何が変わったのかはわからないけど、10年が何かを解決してくれたみたいな。Hiro:ありますね。図らずも大人になっていくんでしょうね。関わる人間も、各々変わっていくだろうし、環境も変わっていくだろうし。その上で感じるものだったり見るものがどんどん変わっていって、"許せるキャパシティ"が広がっていくんだと思います。ぺえ教頭:うんうん。Hiro:そうすると、その中で"大事にできるものを大事にしよう"というので、残ってくるんだと思います。こもり校長:このベストアルバムを作るにあたって、10年間の曲たちを振り返るわけじゃないですか。出来上がったときに、何を思い出すんですか?Hiro:何曲かは再レコーディングしたんです。それを録っているときとかは「うわぁ~……!」ってめちゃくちゃ思いました。「こんな音を使ってたんだ」とか……音楽って10年で進化しますし、流行り廃りも全然違うじゃないですか。あの時は新しいと思っていたものが、いま聴くと「うわ、こういう展開ね」みたいな。振り返りのエモさみたいなものはすごくあったので、成長を感じましたね。こもり校長:それは、自分たちも楽曲的にも育った感じですか?Hiro:そうですね。楽曲はけっこうリアレンジしたし、僕もメンバーも当たり前に上手くなっていますし。聴き比べて、「成長したな……!」みたいな(笑)。こもり校長:あらためて、どんなアルバムになりましたか?Hiro:人間って、今のこの景色がいちばん見やすいと思うんですよね。でも時が経つと、忘れていくじゃないですか。それを思い出させてくれるような1枚になったんじゃないかと。10年前に僕らが好きだった音楽とかバンドを始めたきっかけみたいな、本当に初心に立ち返れることができて作れた新曲(「MEMORIES」)も入っているので、バンドをはじめたころの熱い気持ちを思い出せるアルバムだと思います。――ここで「MEMORIES」をオンエアこもり校長:(「MEMORIES」は)ベストアルバムの新曲だから、"今"にピリオドを付けて、11年目もここから新しく行くぞ! という曲なのかな、と思っていたんです。でも聴いたら10年前から今がずっと延長線上にいて、ここは区切りじゃないぞ! というのを感じました。Hiro:ありがとうございます!(笑)。どちらかというと……10年前と今とでは、やっている音楽もかなり変わってきているんですよね。最初は好きな洋楽とかバンドみたいな音楽をやろう、と思って作っていくんですけど、いろんな壁にぶち当たっていって。ぺえ教頭:うんうん。Hiro:そこから、"自分たちなりの何かを探そう"となって、いまのマイファスがあるんですけど。でも、あのときこんな気持ちで作っていたよね!? というのを思い返して作ってみたので、集大成とか一旦区切り、みたいな感じではないですね。