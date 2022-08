ONE OK ROCKの新曲「Gravity」にOfficial髭男dismの藤原聡(Vo)が参加することが発表された。

「Gravity」は9月9日に発売されるONE OK ROCKのニューアルバム「Luxury Disease」の収録曲。藤原はかねてよりボーカリストを目指すきっかけになった人物としてTaka(Vo)の名前を挙げていた。ヒゲダンがDJを務めるラジオ番組にTakaがゲスト出演したり、「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022」におけるワンオクのライブに藤原がゲスト出演したりと、2組の距離が縮まっていき、今回のコラボレーションに至った。

藤原をフィーチャーした新曲はアルバムの国内盤にのみ収録される。ワンオクのSNSではこの曲の一部が試聴できる動画が公開されている。

ONE OK ROCK 「Luxury Disease」収録曲

国内盤

01. Save Yourself

02. Neon

03. Vandalize

04. When They Turn the Lights On

05. Let Me Let You Go

06. So Far Gone

07. Prove

08. Mad World

09. Free Them feat. Teddy Swims

10. Renegades

11. Outta Sight

12. Your Tears are Mine

13. Wonder

14. Broken Heart of Gold

15. Gravity feat. 藤原聡(Official髭男dism)

輸入盤・International Version

01. Save Yourself

02. Neon

03. Vandalize

04. When They Turn the Lights On

05. Let Me Let You Go

06. So Far Gone

07. Prove

08. Mad World

09. Free Them feat. Teddy Swims

10. Renegades

11. Outta Sight

12. Your Tears are Mine

13. Wonder(BONUS TRACK)