【ハッピーセット】なりきり！プロキットとハローキティを身に付けて遊ぼう！

マクドナルドのハッピーセットのおもちゃに、人気の職業になりきって遊べる「なりきり!プロキット」と、おしゃれや応援遊びができる「ハローキティ」が登場。2022年9月2日(金)からの展開となる。事前に実物をお借りしたので、それぞれの特徴を紹介しよう!

子供たちに人気の職業をモチーフとした、仕事のごっこ遊びが楽しめる「なりきり!プロキット」が今年もハッピーセットに登場。昨年8月にも展開されたが、今回のものは全種リニューアルされている。

仕事で使うアイテムを模したおもちゃと、実際に仕事で使うセリフなどが学べるカードがセットになったプロキットは全6種。

無線機とバッジがセットの「警察官」、頭につける額帯鏡と注射器がセットの「お医者さん」などの人気の職業に加え、今年はゴーグルと実験用の三角フラスコがセットの「科学者」、様々なスタイリングができる、くしとヘアドライヤーがセットの「美容師さん」など幅広い仕事を体験できるラインナップになっている。

ハッピーセット「ハローキティ」は、アイドルのようにキラキラリボンを着けたハローキティと一緒におしゃれを楽しんだり、応援ごっこで遊んだりできるおもちゃ。

第1弾では、ハローキティになりきっておしゃれを楽しむ「ヘアバンド」、「おしゃれバッグ」などの全3種、つづく第2弾では、応援ごっこの遊びにぴったりの「光るスティック」、「おうえんうちわ」など全3種が登場する。

ヘアバンドを身につけて、自分のお気に入りのものをバックにいれてお出かけの支度をする遊びは「生活習慣」の形成を助ける。また、光るスティックや音の鳴るリストバンドを使ってリズミカルに「身体」を大きく動かす遊びもできる。

2022年9月3日(土)・4日(日)の2日間は、ハッピーセット「なりきり!プロキット」を1セット購入につき「はたらくのりものシール」が、ハッピーセット「ハローキティ」を1セット購入につき「キラキラシール」がプレゼントされる。

また、ほんのハッピーセットも新作が登場。2022年9月2日(金)から絵本「さがしっこえほん ペンギンのトコトコ」、ミニ図鑑「深海生物/深海魚特集 クイズつき」となる。それぞれシールが付属する。

(C)2022 McDONALD'S

(C)'22 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L628843

いち早く、ハッピーセット「なりきり!プロキット」と「ハローキティ」をお借りして遊んでみた。それぞれの特徴を紹介していこう!

ハッピーセット「なりきり!プロキット」

◆お医者さん

▲注射器は押したり引いたりが可能で ”なりきり度” アップ! 脱脂綿を用意して、注射前の消毒も再現しよう!

◆美容師さん

▲ドライヤーのスイッチが可動し、 ”なりきり度” アップ! 「ゴーッ!」という音は口で再現しよう!

◆駅員さん

▲笛を吹くと、実際に音が鳴り、 ”なりきり度” アップ! 白線からはみ出していたら迷わず吹こう!

◆警察官

▲無線機とバッジの後ろにはベルトなどに取り付けられるフック付き。無線機で話すときはボタンを押せば ”なりきり度” アップ!

◆郵便屋さん

▲バッグにちょうど入る大きさの郵便物も付属する。手紙を配達すれば ”なりきり度” アップ!

◆科学者

▲三角フラスコにはメモリがあるので、中身の量を正確に測れれば ”なりきり度” アップ!

ハッピーセット「ハローキティ」

◆ハローキティのまねっこヘアバンド

▲リボンは見る角度によっていろんな色に光るのできれい!

◆ハローキティのおしゃれバッグ

▲ハンカチくらいなら入りそうな容量。持ち手も動くので持ち歩きしやすそう。

◆ハローキティのキラキラシュシュ

▲髪の量が多くても結べるほど充分なおおきさ。キティのプリントもカワイイ!

◆ハローキティの光るスティック

▲白いキティの部分が、蓄光素材になっている。キティが登場するイベントなどで応援しよう。

◆ハローキティのおうえんうちわ

▲キティの顔の裏面もきれいにデザインされている。まだまだ暑い日が続くので、活躍しそう。

◆ハローキティのサウンドリストバンド

▲手首に付けて振ると、「シャカシャカ」音が鳴る。ダンスの時に着ければカッコよくリズムがとれる!

「なりきり!プロキット」には、すべてカードが付属し、その職業についての解説が描かれているので、職業の理解度もアップ。「ハローキティ」は実用的なものから、光ったり音が鳴ったりと楽しく遊べるものまでが揃い、かわいくデザインされているのが素敵。組み合わせて遊んでみてもおもしろそうだ。

(C)2022 McDONALD'S

(C)'22 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L628843