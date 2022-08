木村拓哉×B’z稲葉浩志のタッグに、ブラマヨ小杉「“好きな2人”が交わったシビれる曲」…“人生の1曲”を語る

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMの番組「木村拓哉 Flow supported by GYAO!」。8月のマンスリーゲストは、お笑いコンビ・ブラックマヨネーズの小杉竜一さんと吉田敬さん。8月21日(日)の放送では、小杉さんが「人生の1曲」について語りました。毎回、出演ゲストが「人生の1曲」を紹介するコーナー。小杉さんが選曲したのは、木村が2020年1月にリリースした初のオリジナルアルバム『Go with the Flow』収録曲「One and Only」です。「One and Only」の作詞を担当したのは、木村とプライベートでも親交のあるB'zの稲葉浩志さんです。小杉さんは、「僕、B'zも高校生のときから好きやったんですよ。その“好きな2人”が交わったということで、やっぱり『One and Only』です。これは、好きやからとかじゃなく、シビれましたね」と語ると、木村は「マジですか? ありがとうございます」と、思いがけない選曲にお礼の言葉を伝えます。さらに小杉は、「今日はここでリクエストさせてもらえるっていうのが鳥肌もんですね。本当に。この曲を稲葉さんが作詞して、好きな人と好きな人が合わさった想い出の曲になりました」と熱く語り、「One and Only」をオンエアしました。次回8月28日(日)の放送も、引き続きブラマヨの2人をゲストに迎えてお届けします。どうぞお楽しみに!<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow supported by GYAO!放送日時:毎週日曜 11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/