バーチャルK-POPアーティストAPOKI、90年代にタイムスリップした新曲MV公開

APOKIが4thシングル『West Swing feat.E-40』を8月26日にリリースした。

「宇宙のどこかに住むウサギに似ている存在」のバーチャルK-POPアーティスト、APOKI。K-POP仕込みの歌やダンスと、技術を駆使した美しい映像、親しみの持てるファッションとキャラクターを兼ね備えた最先端バーチャルアーティストで、SNSフォロワーは合計400万人以上。今年6月にはアメリカのバーチャル・インフルエンサー情報サイト”Virtual Humans”が報じた”韓国のバーチャル・インフルエンサーTop10”において第1位を獲得している。MVに先行して公開されたティザー映像では、大人びた表情やファッションを見せる様子やサウンドの進化も話題となり、7日間で280万回以上が再生されている。

本日公開されたMVには、ラップ・レジェンドE-40をフィーチャリングに迎え、レトロでありながらも今の時代に新鮮なニュー・ジャック・スウィング(80年代後半から90年代にかけて大旋風を巻き起こしたビートの効いたR&Bサウンド)の曲調に合わせ、ネオンサインが光るレトロな街でAPOKIがウォークマンのプレイ・ボタンを押すと、場面は90年代にタイムスリップ。

最先端のバーチャル・ファッションを着こなしてきたAPOKIは、今作ではドルチェ&ガッバーナのスーツやトミー・ヒルフィガーのスウェット・スーツ、ロサンゼルスLakersのバスケットボール・ジャージなど着こなしたレトロスタイルを披露。ウォークマンと並んで登場するソニーのトリニトロンTVは、韓国を代表するビデオ・アーティスト、ナム・ジュン・パイクによる作品”月に住むうさぎ”へのオマージュとのこと。

さらに、本日8月26日(金)18時(JST)にはAPOKIのYouTube、Instagram、TikTokで「カムバック記念ライヴストリーム・イベント」が生配信される。また、リリースを記念して、今作で共演したE-40の他、韓国を代表する人気セレブリティからお祝いコメントが届いている。

E-40コメント

Moving into the metaverse like Apoki. (メタバースへ移行するぜ、APOKIのように。)

カン・テリコメント

美しくてシックなリズムにすっかりはまっています。 ヒップホップが好きなので、私の好みにぴったりでした。

Mamamooコメント:

今回APOKIの新曲、「West Swing」!私たちMamamooのように、ガールクラッシュな魅力があふれるAPOKIの新曲をぜひ聴いてみてください!

ATEEZコメント

バーチャルアーティストAPOKIの4thシングル「West Swing」がリリースされました!ニュージャックスウィングジャンルで、とてもおしゃれな感じのシングルですが、僕たちが普段好きなジャンルなのでとても嬉しいです~リリースおめでとうございます!

Lil Cherryコメント

この曲には、APOKIが新しく見つけたノスタルジックな雰囲気があります。E-40さんがご自身のパートで言っているように、これは未開の地で、見たこともないコンビネーションです。AMAZIANS ARISE

Paul Kimコメント

リズミカルな曲に爽やかなボーカルまで、本当に好き嫌いのない、たくさんの方々に愛されそうな曲です。超おすすめ!必聴!

<リリース情報>

APOKI

Digital Single「West Swing feat. E-40」

配信中

配信URL:https://orcd.co/westswing

APOKI「カムバック記念ライヴストリーム・イベント」

2022年8月26日(金)18時~

YouTube:https://www.youtube.com/c/APOKITV

Instagram:https://www.instagram.com/imapoki/

TikTok:https://www.tiktok.com/@apoki.vv?