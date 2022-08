マネスキン、サマソニの伝説的ライブで体現した「新世代のロック」と「平等意識」

8月18日の単独公演、8月20日・21日のサマーソニックで見せた熱狂的パフォーマンスで、一気にその名を日本中に轟かせたマネスキン(Måneskin)。大観衆を魅了したサマソニ東京公演の模様を、音楽ライター・新谷洋子がレポート。

【写真を見る 全17点】マネスキン サマソニ投稿公演(記事未掲載カット多数)

ひょっとしたら伝説化する可能性を秘めたパフォーマンスを目撃したのかもしれない。「あの時サマソニでマネスキン観た?」と後々語られるような。2021年5月のユーロヴィジョン・ソング・コンテストでの優勝を機に、ロックバンドとしては昨今異例の世界的大ブレイクを果たしたイタリアン・バンドは、それくらいに華々しくエンターテイニングな、耳にも目にも刺激満点の(目への刺激が強すぎたという声もあるが)ロックンロール・ショウを披露し、オーディエンスを湧かせ、颯爽と大舞台に足跡を刻んでいった。

豊洲PITでのソールドアウトの単独公演を経て、8月20日、サマーソニック2022の東京会場・MARINE STAGEに登場した彼らのスロットは、前はマキシマム ザ ホルモン、あとにはKing GnuとThe 1975が控え、初出演としてはかなりの好位置。空はどんより曇り始めていたが、巨大なロゴを配したステージに、ゴールド・ラメやフリンジ、スネークスキン、レース、そして大量のアイライナーとタトゥーでデコった4人が現れるなり、MARINE STAGEは異様な高揚感に包まれる。フロントマンのダミアーノは最初っから上半身裸をさらし、万全の態勢だ。

©SUMMER SONIC All Rights Reserved.

Photo by Mitch Ikeda

と、耳に飛び込むのはあのモンスター・リフ。ユーロヴィジョンのエントリー曲「ZITTI E BUONI」(ジッティ・エ・ブオーニ)で口火を切って単刀直入に本題に入り、1曲目からまるで大団円! 時間を無駄にしない。以下、1時間半近かった単独公演のセットリストからアップテンポな曲を絞り込み、2ndアルバム『Teatro Dira: Vol.I』(テアトロ・ディーラVol.I))からの「IN NOME DEL PADRE」(イン・ノーメ・デル・パードレ)及び「FOR YOUR LOVE」、過去1年間にチャートを騒がせた「MAMMAMIA」(マンマミーア)や「SUPERMODEL」といったシングル曲で、計8曲の濃密な45分間を構成。その間4人のメンバー――ジミー・ペイジにもジョン・フルシアンテにも同等に借りがありそうなトーマス(Gt)、しなやかにグルーヴを紡いで彼のリフ&ソロを下から持ち上げるヴィクトリア(Ba)、長い黒髪をなびかせながら精緻なビートを打ち鳴らすイーサン(Dr)、個性的な歌声の持ち主であるのみならず、申し分ない歌唱力と声量に恵まれたダミアーノ――は、見た目の華と存在感とショウマンシップを競い合うようにして広くステージを使い、上昇気流に乗っているアーティストならではの勢いで、ラウドな、ファンキーな、グラマラスなミクスチャー・ロックを迸らせる。クリシェ気味の派手なステージ・アクションですらやたら様になる、稀有なバンドだ。

Photo by Mitch Ikeda

Photo by Mitch Ikeda

Photo by Mitch Ikeda

Photo by Mitch Ikeda

しかしそんな彼らも多分、東京でこうまで熱いリアクションが待っているとは想定していなかったと思う。驚くほど若い層を集めた単独公演の盛り上がりも尋常ではなかったが、アリーナ席前方を埋め尽くしたオーディエンスは、全身でエキサイトメントを表し、パンデミック下で許される範囲内で最大限に声を上げ、フランキー・ヴァリ&ザ・フォー・シーズンズのカバーである『Beggin』では、ダミアーノが冒頭のフレーズ”Put your loving hands out…”と歌うと、あとを引き継いで、コール&レスポンスで曲が進行。単独公演でも同様のことを言っていたが、「日本人は大人しいんだって散々聞かされてきたけど、なんだよ、嘘っぱちじゃないか!」としきりに感嘆するダミアーノ、前日に脇腹に入れたという竜のタトゥーを示して、「これで永遠に日本が自分の一部になった」と微笑んでいたものだ。

実際のところ、海外の新人ロックバンドがこうまで歓迎されている光景を見たのは久しぶりなのだが、理由としてひとつ思い当たるのは、『ボヘミアン・ラプソディ』効果である。つまり、クイーンをリアルタイムで体験していないにもかかわらず、あの映画に夢中になった若者たちに、マネスキンがある種の胸騒ぎを与えたと考えるのは飛躍し過ぎだろうか? 自分たちの世代のクイーンを見つけたのかもしれない――と。

「自分たちの世代のロックンロール」が体現するもの

自分たちの世代と言えば、そんな中でも熱狂が最高潮に達したのは、オーディエンスの引力に引き寄せられるようにしてフロアに飛び降りたダミアーノが、通路を練り歩きながら「Touch Me」を聞かせた時だった。『Mammamia』のアナログ盤のB面に収められていた粗削りなガレージロック・ソングなのだが、彼らはそこに、ザ・フーの「My Generation」をスポークン・ワード調に解釈してマッシュアップ。そう、当時20歳のピート・タウンゼンドが、社会に居場所を求める自分のフラストレーションを託した1965年発表の究極のユース・アンセムだ。これが自分たちの世代のロックンロールであり、そのオーセンティシティを疑われる筋合いはない――と言わんばかりに”This is my generation!”とシャウトするダミアーノの声は、ロジャー・ダルトリーのそれを遥かに凌ぐ挑発とアグレッションを含んでいたことを、指摘しておきたい。

そして次の1曲もガレージ路線、ザ・ストゥージズの『I Wanna Be Your Dog』のカバーを披露し、ラストはそのザ・ストゥージズのイギー・ポップをゲストに迎えて新バージョンを録音した、大ヒット・シングル『I WANNA BE YOUR SLAVE』で飾る。MVでもお馴染みのボロボロのストラトキャスターを泣かせるトーマスのリードで華々しいフィナーレを迎えると、力尽きたように座り込んだダミアーノは「アリガトウ」と3度繰り返してから、ステージをあとにしたのだった。

©SUMMER SONIC All Rights Reserved.

ちなみに公演の最中から、いつの間にかヴィクトリアを含めて全員がトップレスになっていたことがSNSで物議を醸していたらしいが、初めてのことじゃないし、驚いている場合でもない。こんなに暑いのに、女も裸になっちゃいけない理由などないわけで、バンド内の平等意識の表れなのだから。逆にメイクの濃さも男女変わらず、ファッションは完全ジェンダー・ニュートラル。サウンドはマッチョ思想の時代にあやかっているとしても、中身は2020年代仕様。これが彼らのジェネレーションなのだ。

思えばこの日のラインナップはリンダ・リンダズに始まり、CHAIにリナ・サワヤマ、ケイシー・マスグレイヴス、そしてヴィクトリアを擁するマネスキンと、まさにステレオタイプを拒絶する現代の女性アーティストのショウケースだった。こういう海外のスタンダードをナマで実感できるのも、余談ではあるがサマーソニックのようなイベントの重要な意義なのだと、フルスケールでの復活に際して再確認できた。

【写真を見る 全17点】マネスキン サマソニ投稿公演(記事未掲載カット多数)

〈セットリスト〉

1. ZITTI E BUONI

2. IN NOME DEL PADRE

3. MAMMAMIA

4. Beggin (The Four Seasons cover)

5. FOR YOUR LOVE

6. SUPERMODEL

7. Touch Me

8. I Wanna Be Your Dog (The Stooges cover)

9. I WANNA BE YOUR SLAVE

プレイリストで聴く:https://SonyMusicJapan.lnk.to/ManeskinSS22SetlistRS

『テアトロ・ディーラ Vol. I (来日記念盤)』

発売中

完全生産限定盤

日本盤オリジナル・ジャケット写真仕様

ボーナス・トラック5曲収録、解説・歌詞対訳付き

特製ラバーバンド封入 価格:3,000円(税込)

購入リンク:https://sonymusicjapan.lnk.to/TD1JPRE

1stEP『チョーズン』

発売中

解説・歌詞対訳付き

価格:1,800円(税込)

1stAL『イル・バッロ・デッラ・ヴィータ』

発売中

解説・歌詞対訳付き

価格:2,000円(税込)