“マンガ・アニメの未来を作る” をテーマにしたイベント「国際マンガ・アニメ祭 Reiwa Toshima 2022（IMART2022）」の開催が決定。10月21日から23日までの3日間にわたってオンライン配信される。

普段はなかなか交流する機会のないマンガ・アニメーション業界のつながりを作るためのカンファレンスとして、両業界のイノベーターや実務家による基調講演やセッション、交流会などを行い、それぞれの知見を共有していく「IMART」。第1回は2019年11月15日から17日まで、第2回は2021年2月26日・27日に行われた。

第3回となる「IMART2022」では、アニメ業界とマンガ業界の両者から参入が相次いでいる“ウェブトゥーン”をテーマに、基調講演、3人程度のゲストによるディスカッション、発表プレゼンテーションを20本ほど展開。基調講演には、アカツキおよびHykeComicの代表取締役CEOである香田哲朗、MAPPAの取締役・企画部部長の木村誠が登壇する。アニメのセッションには、ライデンフィルムの代表取締役・里見哲朗、特定非営利活動法人アニメ特撮アーカイブ機構（ATAC）の研究員・辻壮一、グラフィニカの代表取締役社長・平澤直、プロダクション・アイジーのIPマネジメント部渉外チーム・山川道子が登場し、トークを繰り広げる。マンガのセッションには、ライターの飯田一史、横手市増田まんが美術館の館長・大石卓、美少女コミック研究家・稀見理都、DMMブックスのマネージャー・南川祐一郎らが参加。この発表に併せ、日本人作家としてウェブトゥーンで活躍する夜宵草が描き下ろしたキービジュアルも公開された。

オンライン観覧チケットはPeatixで販売中。10月21日の基調講演後は、「IMART2022の登壇者」を交えての懇親会が予定されており、詳細は後日発表される。

「第3回国際マンガ・アニメ祭Reiwa Toshima（IMART2022）」

日程：2022年10月21日（金）、22日（土）、23日（日）

基調講演

登壇者：香田哲朗（株式会社アカツキ 代表取締役CEO / 株式会社HykeComic 代表取締役CEO / 株式会社フーモア 社外取締役）、木村誠（株式会社MAPPA 取締役・企画部部長）

アニメセッション

登壇者：里見哲朗（株式会社ライデンフィルム 代表取締役 / 株式会社バーナムスタジオ 取締役）、辻壮一（特定非営利活動法人アニメ特撮アーカイブ機構研究員）、平澤直（アーチ株式会社 代表取締役 / 株式会社グラフィニカ 代表取締役社長 / 株式会社YAMATOWORKS 取締役 / 株式会社ゆめ太カンパニー 取締役）、山川道子（株式会社プロダクション・アイジー IPマネジメント部 渉外チーム）

マンガセッション

登壇者：飯田一史（ライター）、李泫錫（株式会社レッドセブン 代表取締役）、大石卓（一般財団法人横手市増田まんが美術財団 業務執行理事 / 横手市増田まんが美術館 館長）、稀見理都（美少女コミック研究家）、金春成（株式会社ビリビリ 版権事業部 Senior Manager）、芝辻幹也（株式会社フーモア 代表取締役CEO）、宣政佑（韓国ライター、翻訳者）、ニコル・クーリッジ・ルマニエール（セインズベリー日本藝術研究所リサーチディレクター / イースト・アングリア大学日本美術文化教授）、福井美行（株式会社フーム 代表取締役 兼 WebtoonInsightJapan. 編集長）、萬田大作（株式会社コミチ 代表取締役）、南川祐一郎（合同会社DMM.com 二次元事業本部 電子書籍事業部 DMMブックス マネージャー）、鷲谷祐也（キャラアート株式会社 イベント企画開発グループ ディレクター / キュレーター）