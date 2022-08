リスナーのハートが熱くなった瞬間に、SCANDAL「ハート、ポッポが止まらない！」

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。8月22日(月)の配信では、新企画「ポッポッポ、ハート、ポッポ!」がスタート。リスナーから届いた“ハートがポッポした瞬間”にメンバー一同大騒ぎ。HARUNA:ということで、本日は“お菓子にまつわる企画”をやりたいなと思っているわけです。今回はグミの「ポイフル」が期間限定でハート型のハッピーポイフルが増量中、“ハート出現率アップ”ということにあやかって、あなただけの「ハートがポッポした瞬間」「恋した瞬間」「ときめいた瞬間」をお届けします。題して「ポッポッポ、ハート、ポッポ!」。たくさんのメールをいただいております。<リスナーからのメール・柴犬担当>ずいぶん前なんですけど、学生時代の友達に会ったときの“ハートぽっぽな話”を聞いてください。テニス部時代の友達が結婚するということで、余興の練習のために昔の仲間と集まる機会がありました。僕は県外に住んでいたので、車で駅まで迎えにきてもらうことになっていました。駅に着くと、迎えに来てくれたのは、テニス部時代にお付き合いをしていた、いわゆる元カノでした。ちょうど付き合っている頃にSCANDALにハマったので、僕がSCANDAL好きなのは元カノも知っています。平和なお別れだったので気まずさとかはなく、「久しぶりー!」とか言いながら多少わちゃわちゃし、車に乗り込んで出発しました。そのとき、車の中でSCANDALの曲が流れ始めたので、テンションが上がり「SCANDAL聴いとるんやな!」と言うと、「普段から聴いてるわけじゃないけど、〇〇君を迎えに行くから喜ぶかなと思って流したよ!」と言われ、その瞬間一気にキュンキュン、ハートぽっぽしてしまいました。その2年後、元カノも結婚することになり、式にも招待してもらったのですが、「ちょっと待ったー!」って言ってやっても良かったのかなと思い出すことがあります。連絡は取っていないので、今はどうしているのか分からないですけど、幸せに過ごしていたら嬉しいです。一同:もうー。RINA:ポッポするー!HARUNA:ポッポー!TOMOMI:むちゃくちゃかわいい!MAMI:ねー!RINA:すごくいい2人やったんやなあ……いい時間を過ごしてたんやなあってわかるよね。HARUNA:その相手も結婚して幸せになってくれていたらいいね。RINA:素敵! でも、なんの曲を(車で)流してくれとったんやろ?HARUNA:あ、たしかに。MAMI:うん、たしかに気になる。RINA:それによって、「ごめんな」ってなるかもしれんやんか。HARUNA:気になるねえ……でも、いい話!* * *最近、あなたの「ハートがポッポした瞬間」「恋した瞬間」「ときめいた瞬間」を教えてくださいね!SCANDALのニューアルバム「MIRROR」は好評発売中!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee,Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL