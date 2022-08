ツイッターの「ハッシュタグ」が15周年を迎える - 初投稿は「#barcamp」

共通のトピックで話したいときや、特定の情報を探したいときに便利なTwitterの「ハッシュタグ」が、2022年8月23日をもって誕生から15周年を迎えた。

Twitterで初めてのハッシュタグは、GoogleやUberで活躍したエンジニアのクリス・メッシーナさん(@chrismessina)が2007年8月23日に投稿したものだそうで、投稿日記念の8月23日はハッシュタグの日(#HashtagDay)という記念日にもなっている。

how do you feel about using # (pound) for groups. As in #barcamp [msg]?