ASUS JAPANは8月25日、ワンランク上のハイパフォーマンスを志向して校正紙たというノートPC「ASUS Vivobook Pro 15X OLED / Vivobook Pro 15 OLED」シリーズから3モデル5製品を発表した。同日発売しており、価格は159,800円から。

全モデルで共通し、2.8K解像度（2,880×1,620ドット）の有機ELディスプレイを搭載し、最大120Hz駆動に対応して極めて高い映像表現を行える点が特徴のノートPC。第12世代Intel CoreプロセッサとNVIDIA GeForce RTXシリーズグラフィックスを組み合わせ、ゲーミングやクリエイティブにも幅広く対応できるとしている。

ASUS Vivobook Pro 15X OLED K6501ZM

  • 「ASUS Vivobook Pro 15X OLED K6501ZM」

  • OS：Windows 11 Home
  • プロセッサ：Intel Core i7-12650H
  • メモリ：DDR5-4800 16GB
  • ストレージ：SSD 512GB (PCI Express 3.0 ×2接続)
  • ディスプレイ：15.6型 OLED (有機EL)グレア2,880×1,620ドット (120Hz)
  • グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop
  • 本体サイズ：W355.4×H20.9～21.9×D239.8mm
  • 重さ：約2.17kg
  • 価格：199,800円

ASUS Vivobook Pro 15 OLED K6500ZC

  • 「ASUS Vivobook Pro 15 OLED K6500ZC」

  • OS：Windows 11 Home
  • プロセッサ：Intel Core i7-12650
  • メモリ：LPDDR5-4800 16GB
  • ストレージ：SSD 512GB (PCI Express 3.0 ×4接続)
  • ディスプレイ：15.6型 OLED (有機EL)グレア2,880×1,620ドット (120Hz)
  • グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop
  • 本体サイズ：W359.8×H18.9～19.95×D234.3mm
  • 重さ：約1.8kg
  • 価格：179,800円

ASUS Vivobook Pro 15 OLED M6500QE

  • 「ASUS Vivobook Pro 15 OLED M6500QE」

  • OS：Windows 11 Home
  • プロセッサ：AMD Ryzen 7 5800H / AMD Ryzen 5 5600H
  • メモリ：DDR4-3200 16GB
  • ストレージ：SSD 1TB / 512GB (PCI Express 3.0 ×4接続)
  • ディスプレイ：
  • グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop / 3050 Laptop
  • 本体サイズ：15.6型 OLED (有機EL)グレア2,880×1,620ドット (120Hz)
  • 重さ：約1.8kg
  • 価格：159,800円～179,800円