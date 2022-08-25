ASUS JAPANは8月25日、ワンランク上のハイパフォーマンスを志向して校正紙たというノートPC「ASUS Vivobook Pro 15X OLED / Vivobook Pro 15 OLED」シリーズから3モデル5製品を発表した。同日発売しており、価格は159,800円から。
全モデルで共通し、2.8K解像度（2,880×1,620ドット）の有機ELディスプレイを搭載し、最大120Hz駆動に対応して極めて高い映像表現を行える点が特徴のノートPC。第12世代Intel CoreプロセッサとNVIDIA GeForce RTXシリーズグラフィックスを組み合わせ、ゲーミングやクリエイティブにも幅広く対応できるとしている。
ASUS Vivobook Pro 15X OLED K6501ZM
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：Intel Core i7-12650H
- メモリ：DDR5-4800 16GB
- ストレージ：SSD 512GB (PCI Express 3.0 ×2接続)
- ディスプレイ：15.6型 OLED (有機EL)グレア2,880×1,620ドット (120Hz)
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop
- 本体サイズ：W355.4×H20.9～21.9×D239.8mm
- 重さ：約2.17kg
- 価格：199,800円
ASUS Vivobook Pro 15 OLED K6500ZC
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：Intel Core i7-12650
- メモリ：LPDDR5-4800 16GB
- ストレージ：SSD 512GB (PCI Express 3.0 ×4接続)
- ディスプレイ：15.6型 OLED (有機EL)グレア2,880×1,620ドット (120Hz)
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop
- 本体サイズ：W359.8×H18.9～19.95×D234.3mm
- 重さ：約1.8kg
- 価格：179,800円
ASUS Vivobook Pro 15 OLED M6500QE
- OS：Windows 11 Home
- プロセッサ：AMD Ryzen 7 5800H / AMD Ryzen 5 5600H
- メモリ：DDR4-3200 16GB
- ストレージ：SSD 1TB / 512GB (PCI Express 3.0 ×4接続)
- ディスプレイ：
- グラフィックス：NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti Laptop / 3050 Laptop
- 本体サイズ：15.6型 OLED (有機EL)グレア2,880×1,620ドット (120Hz)
- 重さ：約1.8kg
- 価格：159,800円～179,800円