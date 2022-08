ハリーポッターシリーズのホグワーツ特急を完全再現！大人も楽しめる本格レゴ製品

レゴジャパン株式会社より、誰もが知っている人気映画シリーズ「ハリーポッター」のワンシーンを再現した、本格的な「レゴ®ハリー・ポッター™ ホグワーツ特急™-コレクターズエディション」がリリースされた。

本セットは、映画の中でも記憶に残る、ホグワーツと人間界をつなぐ列車、ホグワーツ特急を完全再現したもの。全長は118cmにもおよぶ迫力あるモデルとなっており、線路、蒸気機関車、回転レバーバーなどの細かい装置に加えて、9と3/4番線ホームの見事なレプリカが含まれている。

【画像】全長1メートルを超える大作!ハリーポッターの世界を再現したレゴ(写真4点)

また、作品の中でメインキャラクターとなるハリー・ポッター、ロン・ウィーズリー、ハーマイオニー・グレンジャーの3人はもちろん、総勢20体のミニフィギュアがセットになっており、列車でハリーたちが出会う最初の印象的なシーンの再現などを楽しむことができる。

なお、このレゴセット発売に際して、レゴグループのマスターデザイナーであるマルコス・ベッサ氏は、以下のようにコメントしている。

「ハリー・ポッター の映画は、私たちの中にある魔法という感覚に火をつけてくれます。このセットを作るとき、私たちは映画の中のさまざまな瞬間を再現したいと思いました。「ハリー・ポッター 」シリーズの思い出が詰まったこのセットは、列車で出会ったトリオや、シリーズ後半に登場する映画のシーンなど、ハリー・ポッター の映画の記憶を呼び覚ますものです」

大人から子供まで楽しめるのはもちろん、完成後もオブジェとして楽しめるこの立派なシリーズは、2022年8月31日(水)に発売を予定している。

レゴ®ハリー・ポッター™ ホグワーツ特急™-コレクターズエディション

製造番号:76405

対象年齢:18歳以上

サイズ:高さ約29cm、長さ約118cm

ピース数:5129個

発売日:2022年8月31日(水)

価格:6万2980円(税込)

販売店舗:レゴ®公式オンラインストア、全国のレゴ®ブランドストア 、及びレゴ®認定販売店ベネリック レゴ®ストア 楽天市場店 、レゴランド・ジャパン・リゾート、レゴランド・ディスカバリー・センター東京、レゴランド・ディスカバリー・センター大阪

WIZARDING WORLD characters, names and related indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s22)