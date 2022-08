東京スカパラダイスオーケストラが全国ツアー「Traveling Ska JAMboree 2022-2023」を11月から2023年1月にかけて開催する。

「Traveling Ska JAMboree」はスカパラのデビュー30周年イヤーである2019年に初開催されたツアーシリーズ。2019年の開催時と同様に今回もワンマンライブと対バンライブを織り交ぜた構成となり、11月11日の東京・Zepp Haneda(TOKYO)から2023年1月29日の宮城・SENDAI GIGSまで計15公演が行われる。

また本ツアーのゲストアーティスト第1弾も発表され、11月16日の愛知・Zepp Nagoya公演にザ・クロマニヨンズ、11月17日の愛知・Zepp Nagoya公演にMr.Children、12月4日の大阪・なんばHatch公演にCreepy Nuts、12月15日の福岡・Zepp Fukuoka公演にSUPER BEAVER、1月19日の大阪・Zepp Osaka Bayside公演にThe Birthdayが出演することが決定した。スカパラの公式ファンクラブ「FC PARADISE」では、8月27日12:00から9月4日23:59までチケットの先行予約を受け付ける。

東京スカパラダイスオーケストラ TOUR 「Traveling Ska JAMboree 2022-2023」

2022年11月11日(金)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

<出演者>

東京スカパラダイスオーケストラ



2022年11月12日(土)東京都 Zepp Haneda(TOKYO)

<出演者>

東京スカパラダイスオーケストラ / and more



2022年11月16日(水)愛知県 Zepp Nagoya

<出演者>

東京スカパラダイスオーケストラ / ザ・クロマニヨンズ



2022年11月17日(木)愛知県 Zepp Nagoya

<出演者>

東京スカパラダイスオーケストラ / Mr.Children



2022年12月3日(土)大阪府 なんばHatch

<出演者>

東京スカパラダイスオーケストラ



2022年12月4日(日)大阪府 なんばHatch

<出演者>

東京スカパラダイスオーケストラ / Creepy Nuts



2022年12月15日(木)福岡県 Zepp Fukuoka

<出演者>

東京スカパラダイスオーケストラ / SUPER BEAVER



2022年12月16日(金)福岡県 Zepp Fukuoka

<出演者>

東京スカパラダイスオーケストラ



2022年12月24日(土)北海道 Zepp Sapporo

<出演者>

東京スカパラダイスオーケストラ



2022年12月25日(日)北海道 Zepp Sapporo

<出演者>

東京スカパラダイスオーケストラ / and more



2023年1月19日(木)大阪府 Zepp Osaka Bayside

<出演者>

東京スカパラダイスオーケストラ / The Birthday



2023年1月21日(土)広島県 広島CLUB QUATTRO

<出演者>

東京スカパラダイスオーケストラ / and more



2023年1月22日(日)広島県 広島CLUB QUATTRO

<出演者>

東京スカパラダイスオーケストラ



2023年1月28日(土)宮城県 SENDAI GIGS

<出演者>

東京スカパラダイスオーケストラ



2023年1月29日(日)宮城県 SENDAI GIGS

<出演者>

東京スカパラダイスオーケストラ / and more