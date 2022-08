イングランドのリーグ杯であるカラバオ・カップ(EFLカップ)3回戦の組み合わせ抽選が24日に行われ、対戦カードが決定した。

2回戦は1回戦の勝者35クラブと欧州大会出場クラブを除くプレミアリーグの13クラブ、2021-22シーズンのプレミアリーグで18位と19位だった2クラブの計50クラブが参戦。3回戦からは欧州大会に出場するプレミアリーグの7クラブが加わる。

3回戦から参戦するプレミアリーグ王者のマンチェスター・Cはいきなりチェルシーと激突。2回戦を突破したMF三笘薫が所属するブライトンはDF冨安健洋が所属するアーセナルとの対戦が決定した。

また、昨季のカラバオ・カップ王者リヴァプールはダービー・カウンティ(3部)と対戦するほか、マンチェスター・U対アストン・ヴィラ、ノッティンガム・フォレスト対トッテナムなどのプレミアリーグ勢同士の対決も実現している。

カラバオ・カップ3回戦(ラウンド32)の組み合わせは以下のとおり。なお、3回戦は11月7日から始まる週に開催予定となっている。

■カラバオ・カップ3回戦組み合わせ

レスター(1部) vs ニューポート・カウンティ(4部)

ウェストハム(1部) vs ブラックバーン・ローヴァーズ(2部)

ウルヴァーハンプトン(1部) vs リーズ(1部)

ノッティンガム・フォレスト(1部) vs トッテナム(1部)

ニューカッスル(1部) vs クリスタル・パレス(1部)

サウサンプトン(1部) vs シェフィールド・W(3部)

アーセナル(1部) vs ブライトン(1部)

ブレントフォード(1部) vs ジリンガム(4部)

ブリストル(2部) vs リンカーン・C(3部)

マンチェスター・C(1部) vs チェルシー(1部)

スティヴネイジ(4部) vs チャールトン・アスレティック(3部)

ミルトン・キーンズ・ドンズ(3部) vs モアカム(3部)

マンチェスター・U(1部) vs アストン・ヴィラ(1部)

ボーンマス(1部) vs エヴァートン(1部)

リヴァプール(1部) vs ダービー・カウンティ(3部)

バーンリー(2部) vs クローリー・タウン(4部)