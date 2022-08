BiSHが大阪・大阪城ホール、神奈川・横浜アリーナでワンマンライブを開催することが発表された。

大阪城ホール公演「And yet BiSH moved.」は9月21日に、横浜アリーナ公演「TO THE END TO THE END」は10月25日に行われる。大阪城ホールでのワンマンライブは、昨年7月の2DAYS公演「BiSH SPARKS"my BiSH Forever"EPiSODE 6」に続いて2年連続の実施となる。それぞれの公演タイトルは2019年9月に大阪城ホールで行われた「And yet BiSH moves.」と、2018年5月に横浜アリーナで開催された「BiSH "TO THE END"」をオマージュしたものとなっている。

BiSHのTwitterアカウント、YouTubeチャンネルではライブに向けた告知映像が公開された。またBiSHのファンクラブでは本日8月24日22:00にチケットの先着先行販売がスタート。そのほかのチケット情報はオフィシャルサイトで確認しよう。

And yet BiSH moved.

2022年9月21日(水)大阪府 大阪城ホール

TO THE END TO THE END

2022年10月25日(火)神奈川県 横浜アリーナ