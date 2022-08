大人かわいい！『トムとジェリー』×サマンサタバサのコラボコレクション☆

『トムとジェリー』と「サマンサタバサ」などの4ブランドとコラボレーションしたアイテムコレクションが登場!

『トムとジェリー』は1940年に生まれたアメリカの人気アニメーション作品で、日本でも1964年にテレビ初放送。イエネコのトムとネズミのジェリーが巻き起こすドタバタ劇を描く。2021年3月には映画『トムとジェリー』が全国公開された、今尚愛される作品だ。

そんな『トムとジェリー』と、多くの女性たちから支持されているサマンサグループの4ブランドがコラボレーション! 『トムとジェリー』コレクションは、「サマンサタバサ」「サマンサベガ」「サマンサタバサプチチョイス」「サマンサタバサ アンダー25&ナンバー7」の4ブランドにて9月7日より展開される。さらに、8月31日から9月6日には、博多阪急にてSPECIAL SHOPが期間限定でオープンする。

「サマンサタバサ」から登場するトートバッグは、ポップなビタミンカラーをベースに、ぺちゃんこのワッフルみたいになってしまったジェリーや、つぼの形をしたトムなどのキュートな刺繍がポイント。バッグの内側にもトムとジェリーが隠れているので、バッグからものを出し入れするたびにテンションが上がりそう♪

「サマンサベガ」のイエローのバッグは、水玉模様かと思えばよく見るとチーズの穴が! 大好物のチーズをもったジェリーやジェリーをにらみつけるトムのイラストも描かれており、『トムとジェリー』の世界観がおしゃれに表現されている。

ほかにも、ファニーで遊び心溢れるデザインのバッグや小物はもちろん、日常にも取り入れやすいアパレルアイテムのほかゴルフウェアも初登場する。

元気いっぱい追いかけっこするトムとジェリーからパワーをもらって、ご機嫌な毎日を過ごそう☆

TOM AND JERRY and all related characters and elements (C) & TM Turner Entertainment Co. (s22)