銀座三越で『くまのプーさん』の特別なイベントが今年も開催♪

2021年9月に初回開催された『くまのプーさん』の特別なイベントが、装いも新たに今年も開催決定! 2022年9月14日(水)より、銀座三越 新館7階 催物会場にて『くまのプーさん DISNEY WINNIE THE POOH FESTIVAL 2022』が開催となる。

ディズニーの大人気キャラクター「くまのプーさん」は、くいしんぼうでハチミツが大好き。森の仲間を大切にする、とてもやさしくて友だち思いのくまのぬいぐるみだ。

その愛らしいフォルムと「ありのままの自分」を大切にする物語の思想は、常に世界中のファンを魅了している。

9月14日(水)より開催となるイベントでは、三越伊勢丹限定販売商品や先行販売商品、日替わりプレゼントや限定タンブラーのプレゼントなど特別企画も盛りだくさん♪

三越伊勢丹限定&先行グッズには、プーさんとピグレット、ティガーが仲良くくつろいでいるイベントメイン画像をプリントしたミニタオルや、プーさんのフェイスアップが可愛いマグカップと、チェック柄をデザインしたアイテムが登場。

加えて、どこにでもいっしょに出かけたくなるようなキュートなプーさんのトートバッグも3柄用意されている。

そして期間中は、銀座三越オリジナルの「プレゼントキャンペーン」にも大注目!

まずは『くまのプーさん DISNEY WINNIE THE POOH FESTIVAL 2022』新館7階 催物会場にて、『くまのプーさん』の商品を1会計につき税込2200円以上購入すると、各日先着で「三越伊勢丹オリジナル くまのプーさん 日替わり ステッカー」をプレゼント。

さらに税込1万1000円以上購入した先着1000名には、「三越伊勢丹オリジナル くまのプーさん ステンレスタンブラー」がプレゼントされる。

また三越伊勢丹アプリを登録していると、「三越伊勢丹オリジナル くまのプーさん ステッカー」ももらえちゃう! 催物会場にて『くまのプーさん』の商品を1点以上購入した先着1000名が対象となっているため、ぜひお早めに♪

そのほか、エムアイカードを利用し三越伊勢丹アプリクーポンを提示した方にプレゼントされる「三越伊勢丹オリジナルグッズ」や、銀座三越公式Twitterでは「三越伊勢丹オリジナル くまのプーさん アクリルアートフレーム」のプレゼントも!

この機会に、銀座三越で盛りだくさんの『くまのプーさん』の特別なイベントを楽しもう♪

(C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.