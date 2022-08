『ONE PIECE』サボやエースの名言刻むメッセージリング

大人のための本格的なキャラクタージュエリーを扱うユートレジャーより、人気アニメ『ONE PIECE』のプラチナ製メッセージリング(指輪)4種類が2022年8月24日(水)より発売開始となった。

『ONE PIECE』は、尾田栄一郎による日本を代表する超人気コミック。1997年『週刊少年ジャンプ』(集英社)で連載を開始し、伝説の ”海賊王” ゴール・D・ロジャーが残したという【ひとつなぎの大秘宝(ワンピース)】を巡り、主人公モンキー・D・ルフィ率いる海賊 ”麦わらの一味” が冒険へと繰り出す壮大な物語が描かれる。

TVアニメシリーズは1999年に放送開始し、昨年11月には1000話を突破。2022年8月6日には劇場版最新作『ONE PIECE FILM RED』が公開され、大きな盛り上がりを見せている。

このたびの新作は、表に、コビー、サボ、エース、ロー、それぞれの名言を英文で刻み、内側には各キャラクターのマークを入れたメッセージリング。

サボの「I WAS GONNA LET YOU GO BUT ACE HERE SAID YOU DESERVED IT!!(おれはいいけど……!! "火炎(エース)" が許さねェってよ!!)」や、エースの「THANK YOU FOR LOVING ME!!(愛してくれて………ありがとう!!!)」など、勇気を与えてくれるキャラクターたちの名言をさりげなく身につけられるデザインだ。

名言をペアで刻んで、ふたりの永遠の証とするのもいいだろう。

また成約特典として、商品1点につき「U-TREASUREオリジナル ジュエリークロス」1点がプレゼントされる。

このメッセージリングは今後、シルバーなど別素材のリング(指輪)の展開も予定しているとのことで、続報をお楽しみに!

