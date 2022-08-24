映画「HiGH&LOW THE WORST X（クロス）」に、上田佐智雄役として志尊淳が特別出演する。

志尊が再び演じる佐智雄は、“殺しの軍団”鳳仙学園を統率する最強の頭。見かけは細身だが、パワー、スピード、テクニック、判断力のすべてを兼ね備え、その実力は鳳仙史上随一とも噂される人物だ。前作「HiGH&LOW THE WORST」では、川村壱馬演じる鬼邪高校の花岡楓士雄と共闘し、凶悪集団・牙斗螺（キドラ）を潰すなど、その強さは折り紙付きだ。併せて佐智雄と鳳仙学園の集合写真も公開された。

「HiGH＆LOW THE WORST X」は、高橋ヒロシ「クローズ」「WORST」と、メディアミックスプロジェクト「HiGH&LOW」シリーズの世界観をクロスオーバーさせた作品「HiGH&LOW THE WORST」の続編。9月9日に劇場公開される。

映画「HiGH＆LOW THE WORST X（クロス）」

2022年9月9日（金）公開

スタッフ

企画プロデュース：EXILE HIRO

総監督：二宮“NINO”大輔

監督：平沼紀久

アクション監督：鈴村正樹

原案・キャラクター設定：高橋ヒロシ

脚本：増本庄一郎、渡辺啓、平沼紀久

音楽：中野雄太

企画制作：HI-AX

製作著作：「HiGH&LOW」製作委員会

配給：松竹

キャスト

鬼邪高校：川村壱馬、吉野北人、佐藤流司、神尾楓珠、福山康平、龍、鈴木昂秀、うえきやサトシ、中島健、森崎ウィン、前田公輝

瀬ノ門工業高校：中本悠太（YUTA）、三山凌輝（RYOKI）、永沼伊久也、比嘉涼樹

鎌坂高校：藤原樹、岡宏明

江罵羅商業高校：長谷川慎、陣、今村謙斗

鳳仙学園：志尊淳（特別出演）、塩野瑛久、葵揚、小柳心、荒井敦史、堀夏喜、坂口涼太郎

鈴蘭男子高校：三上ヘンリー大智、板垣瑞生、時任勇気、八木勇征、木村慧人、高橋祐理

※高橋ヒロシの高ははしごだかが正式表記。

(c)2022「HiGH&LOW THE WORST X」製作委員会 (c)髙橋ヒロシ(秋田書店) HI-AX