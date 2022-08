数量限定！「ラプンツェル」のジップロックが可愛くて使いやすそう！

2022年9月1日より、「ラプンツェル」「くまのプーさん」「バンビ」のジップロック(R)が期間限定で登場! なくなり次第終了の数量限定品なので、今のうちにぜひチェックを!!

>>>ジップロック(R)のデザイン、用途イメージなどを見る!(写真21点)

毎年、春と秋に期間限定で登場する、人気ディズニーキャラクターをプリントしたジップロック(R)シリーズから、今秋も新作が登場。

今作では、フタがスクリュー式で開け閉めしやすいスクリューロック(R)に、シリーズ初採用となる「ラプンツェル」が登場!

「ラプンツェル」やカエルの「パスカル」、そのほか作品にまつわるモチーフが散りばめられたイラストがとってもキュート♪ フタのカラーが「ラプンツェル」の長い髪の黄色、ドレスの紫色になっているというところも、ファンにはグッとくるポイント! スクリューロック(R)は密閉性が高いので、汁物の保存に重宝しそうだ。

また、箱型コンテナータイプには、「くまのプーさん」「バンビ」の2種類が登場!

秋らしく色づいた木々のイラストや、淡いカラーのほっこりするようなテイストが、これからの季節にピッタリ! ピクニックに持っていくお弁当箱として、クッキーなどのおやつの保管として、小物を収納するインテリアとして、様々な場面で活躍しそうだ!

ディズニーファンの方はお見逃しなく!!

(C) Disney (C) Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.