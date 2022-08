あいみょん「夢を追いかけていた自分に会いに行く」地元・甲子園で初のワンマンライブ開催

あいみょんさんが、8月23日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。11月5日(土)に開催される『AIMYON 弾き語りLIVE 2022 -サーチライト- in 阪神甲子園球場』について、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭の質問に答えました。こもり校長:あいみょん先生は、兵庫県西宮市の出身ということで。甲子園球場は地元なんですよね?あいみょん:めっっっちゃ地元です。すぐそばにあります。お二人は行ったことありますか?ぺえ教頭:私はないですね。修学旅行で近くまでは行ったことがあるけど、中に入ったことはないです。こもり校長:俺も中に入ったことはないですね。ぺえ教頭:甲子園を見に行ったことはあるんですか?あいみょん:あります! 高校野球も見に行ってましたし、お父さんと阪神対巨人戦を見に行っていました。はっぴを着せられて……(笑)。こもり校長:かわいい!あいみょん:生まれたときから阪神(ファン)! という場所なので。本拠地なので(笑)。こもり校長:そうですよね(笑)。こもり校長:自分がすごく思い出のある場所でライブをするって、どういう感情になるのですか?あいみょん:恩返しをしにいく、という感覚よりは、20歳まで西宮に住んでいてシンガーソングライターになりたくて東京に出てきたので。もはや、夢を追いかけていた自分に会いに行く、ぐらいの(感覚です)。「わたし、やりました! 帰ってきたよ!」って……地元での初めてのワンマンライブなんですよ。だから、そういう日になったらいいなって思っています。ぺえ教頭:初めてなんだ……!あいみょん:西宮ってライブハウスがないんですよ、ホールはあるんですけど。いつかやるなら甲子園球場がいいなと思っていたので、ようやく、という感じですね。ぺえ教頭:最初が甲子園球場っていいわね。こもり校長:すごいよね。あいみょん:しかも弾き語りなので、最初の武道館のようにセンターステージでやろうかと。こもり校長:そんなことも言ってくれるんですね!ぺえ教頭:教えてくれた(笑)。あいみょん:ギュウギュウに、やろうかと。こもり校長:一体感を作っていくんですね! いいなぁ……11月5日か、はい。ぺえ教頭:(予定を)空けとこうとしているわ(笑)。あいみょん:西宮も楽しい街なので、よかったら来てください!8月17日(水)にニューアルバム『瞳へ落ちるよレコード』をリリースしたあいみょんさん。今回の放送では、アルバムや楽曲制作、“愛”についても話しています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/