あいみょん「いいものができてよかった」4thアルバム『瞳へ落ちるよレコード』は楽しんで制作

あいみょんさんが、8月23日(火)放送のTOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」にゲスト出演。パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が、17日(水)リリースのニューアルバム『瞳へ落ちるよレコード』の感想を伝えました。登場時のトークとあわせて紹介します。こもり校長:お待たせしました。この方です!あいみょん:あいみょんです! よろしくお願いします。ぺえ教頭:いやぁ~、本物!?こもり校長:本物のみょん様です!あいみょん:(笑)。(当番組では)はじめまして! でも、こもりさんとは何度か共演を……。こもり校長:はい。でも、うち(GENERATIONS from EXILE TRIBE)はいっぱい連れているじゃないですか。なかなか直接ごあいさつできなくて……。あいみょん:(笑)。こもり校長:教頭の愛の深さは伝わっていますか?あいみょん:はい。ライブに来てくださっているのも聞いていたので、むしろなかなか挨拶できなくて申し訳ないと思っていました。ぺえ教頭:やめてください、こちらこそ……あいみょん先生に憧れて、というか好きすぎて……。あいみょん:髪の毛とかも……?ぺえ教頭:そうそう! ウルフカットにしたら、ムッシュかまやつって言われて(笑)。こもり校長:(笑)。ぺえ教頭:光栄なんですけど、あいみょんになりたかったんですよね(笑)。こもり校長:今回のアルバムは2年ぶり(のリリース)なんですね?あいみょん:そうなんです。気づいたら2年経っていて、びっくりしましたね。ツアーをまわりながら作っていたので、「いいものができてよかった」と思います。ぺえ教頭:勝手にだけど、すごく解放的なアルバムだなって思った。あいみょん:そうかもしれないです。すごく遊びながら作ったんですよ。「楽しいな~」とか言いながら(笑)。こもり校長:僕は(12曲目に収録の)「インタビュー」が好きです。歌詞を見ながら聴く人間なんですけど、文章みたいになっているじゃないですか?あいみょん:語りみたいになっているところがありますね。こもり校長:『カッコ、わらい』とか(笑)。そういうところが、急角度のカウンターパンチをくらったような感じがしました。ピュアな感じとか透き通った感じの曲のなかであの曲がきて……。あいみょん:最後から2曲目なんですよね。インタビューをされているふうに書きました。ぺえ教頭:いままでのあいみょん先生の曲は、部屋の中で1人でいろんな感情をもって聴きたいと思う曲が多かったんだけど、今回のアルバムは誰かと、仲間と、愛を問いながら聴きたい……。あいみょん:へ~! いろんな角度から聴いてもらえて嬉しいです。アルバムをリリースしたあとの感想って、「なるほどな」と思うことが多いんです。私は、リリースしたら自分のアルバムをあまり聴かないので、リスナーの方に「こういう角度で聴いてみた」とか思ってもなかった感想をもらえるのが、音楽の楽しいところでもあるなと感じますね。ぺえ教頭:うんうん。なんか、聴けば聴くほど味が出てくる……。あいみょん:イカみたいな?こもり校長:スルメ曲ばっかよ。あいみょん:スルメか! イカじゃないや(笑)。こもり校長:間違ってはないですよ(笑)。僕はどの曲も、誰かを思って守っている感じがします。あいみょん:そうですね。妄想で書いていることがほとんどなんですけど、対誰かがいるんですよね。(例えば)守ってあげたい妄想の誰か(キミ)という人物像をすごく作り上げる。すごく落ち込んでいて、その子のことを守ってあげたい、助けてあげたい、元気づけてあげたいというような子、家に閉じこもっているような子……というようなキャラクターを作るというのは、自分のなかでもあるかもしれないです。ぺえ教頭:空想の誰かに、ぐちゃぐちゃな感情をぶつけることもあるのね。あいみょん:そうですね。楽曲づくりというのは自由だから、何でもできちゃう感じがします。