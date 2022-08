新型BMW 220i アクティブ ツアラー

BMWは8月22日、新型BMW 2シリーズ アクティブ ツアラーの発売を記念したパーク型インスタレーションイベント「BMW New Weekend Park」を発表、東京ミッドタウンにおいて8月27日~28日の2日間限定で開催する。

世代を問わず楽しめる4つのエリアを用意 会場では先行試乗会も開催

同イベントは、「家族との歓び」を提案するパーク型インスタレーション。白と青を基調とした会場では、ショッピング、アウトドア、スポーツ、チル 計4つのエリアを用意した。

イベント内容としては、アウトドアブランド「コールマン」とのコラボレーションによる最新のアウトドアグッズを展示。コートヤードのチルエリアでは、同ブランドのテントやチェア等を配置し、休憩スペースも確保した。

また、アンケートに答えると、BMWのロゴ入りコールマンアイテムが貰えるキャンペーンも併せて実施する。

海の家を模した特設ラジオ・ブース「BMW New Weekend Station Presented by TOKYO FM」では、TOKYO FMとコラボしたラジオ番組「BMW JAPAN presents DRIVE THROUGH THE NEW LIFE ~#JOY MOVES FAMILY~ スペシャル・プログラム」を放送。この場所だけで聴ける特別プログラムとなっており、思い出の旅先をテーマにトークを展開する。

また、子どものラジオDJ体験も常時開催。世代を問わず楽しめるイベントとなっている。

会場では、同モデルの先行試乗会を開催。六本木の公道を約20分間走行可能で、乗り心地や居住性能、加速性能を体感できるほか、試乗体験者へのノベルティも用意する。

イベント概要

■名称: 「BMW New Weekend Park」

■日程: 2022年8月27日(土)/ 8月28日(日) 11:00~19:00

■場所: 東京ミッドタウン アトリウム・コートヤード(〒107-0052東京都港区赤坂9-7-1)

■プログラム詳細:

・「新しい週末」を体感できるインスタレーション空間

・家族との歓びを実感する憩いの場

・コールマンの最新アウトドア・グッズ展示

・TOKYO FM子どもラジオDJ体験

・ラジオ番組「BMW New Weekend Station Presented by TOKYO FM」公開収録

・BMWロゴ入りColemanアイテムのプレゼント・キャンペーン

・六本木でTRY! 新型BMW 2シリーズ アクティブ ツアラーの試乗体験

・イベントサイトURL: