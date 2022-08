お前もレトロソフビになったのか、（シン・）ウルトラマン

『シン・ウルトラマン』のウルトラマンがメディコム・トイのレトロソフビになった。

映画『シン・ウルトラマン』は特撮TV番組『ウルトラマン』のリブート的作品。禍威獣(かいじゅう)や外星人(がいせいじん)と戦うウルトラマンの活躍を描く。

この作品のウルトラマンは、劇中ではオリジナルと同様「ウルトラマン」と呼称される。商品名としては初代ウルトラマンと区別するため、「ウルトラマン(『シン・ウルトラマン』)」のように補足される場合が多い。ちなみに劇中で明かされた本名はリピアー。

レトロソフビとは、怪獣ソフビが誕生した昭和40~50年代当時のテイストを再現して、現代に作られたソフビ。多くの場合、低頭身のデフォルメが施されている。また、造形的に再現度があまり高くないことや塗り分けが厳密でないことも許容される傾向がある。

今回のソフビは『シン・ウルトラマン』版ウルトラマンの細身の体型を再現するため、レトロデフォルメながら比較的スマートなプロポーションで、各部もカッチリした仕上がりとなっている。

ウルトラマン(シン・ウルトラマン版)

発売元:メディコム・トイ

1万1000円(税込)

2023年1月発送予定

映画『シン・ウルトラマン』よりウルトラマンのレトロソフビが登場。全高約25センチ。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店舗にて2022年8月24日(水)00:00から2022年9月30日(水)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

メディコム・トイではウルトラマン以外にも多くのソフビを発売・プロデュースしている。ここではその新製品情報をお届けしよう。

ギリザメス ガマボイラー(新色)+ミニソフビ 雷忍キャプター1 風忍キャプター6

発売元:メディコム・トイ

9130円(左)、1万1000円(中左)、各9680円(右2点)(全て税込)

2022年12月下旬発送予定

東映特撮作品のヒーローや敵キャラをレトロソフビ化する「東映レトロソフビコレクション」の新作。今回は、左から『仮面ライダー』のショッカー怪人、『仮面ライダーV3』のデストロン怪人、『忍者キャプター』のヒーロー2人というラインナップだ。『忍者キャプター』2点はマスク取れ仕様になっている。各全高約24センチ。ミニソフビのみ全高約12センチ。

原型製作は熊之森恵。

1/6計画店頭及び、メディコム・トイ運営オンラインストア各店舗にて2022年8月24日(水)00:00から2022年9月30日(水)23:59まで注文受け付け。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

ゴジラ (1954) ファイナルシーン2期

発売元:メディコム・トイ

1万6500円(税込)

2022年11月発送予定

ソフビ作家・安楽安作の新作。初代ゴジラのラストシーンをレトロソフビで再現。全高約26センチ。

本商品はメディコム・トイ オフィシャルブログ(http://www.medicomtoy.tv/blog/)にて2022年8月24日(水)00:00から2022年9月10日(土)23:59まで申し込みを受け付け、抽選販売。

詳細はwww.medicomtoy.co.jpにてご確認を。

VAG (VINYL ARTIST GACHA) SERIES 32

発売元:プレステージ

企画・製造:メディコム・トイ

1回500円(税込)

2022年9月発売予定

アーティストのオリジナルソフビを中心としたカプセルトイVAG(ヴァイナルアーティストガチャ)の新作。

今回は「チヨコ」「エックスX(置き去りにされたおもちゃ)」「フワドココカムリ」「チビウツボカエル」の全4種、各5色。各全高約6センチ。

(問)プレステージ:www.prestage.co.jp

VAG (VINYL ARTIST GACHA) MORRIS (スガシカオ Ver.)

発売元:プレステージ

企画・製造:メディコム・トイ

1回500円(税込)

2022年9月16日(金) ツアー会場にて販売開始

2022年9月17日(土) 0時以降、オンライン、各店舗、順次販売開始

ひなたかほりのオリジナルキャラ、つのがはえた猫MORRIS(モリス)と、ミュージシャン・スガシカオのコラボアイテム。全高約6センチ。

スガシカオ25周年ツアー大感謝祭会場、タワーレコード一部店舗(タワーレコード渋谷店、新宿店、名古屋近鉄パッセ店、梅田NU茶屋町店、あべのHoop店、タワーレコードオンライン)、がちゃ処オンライン、がちゃ処浅草、がちゃ処大宮、がちゃ処天美、1/6計画店舗にて発売。

(問)プレステージ:www.prestage.co.jp

VAGは基本、筐体ごとに中身が分けられている。そのため、例えばチヨコの台からはチヨコのカラーバリエーションだけが出るようになっている。

また設置店が限られているので、闇雲にそこらを探すのではなく、プレステージのHPで設置店を確認してから行動した方がいいだろう。

近くに設置店がない場合、「がちゃ処オンライン」を当たってみるのも手だ。ただし人気アイテムは早めに売り切れてしまうこともあるので、ご注意を。

